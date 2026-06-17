Наслідки атаки на сортувальний центр «Нової пошти» у Сумах

У середу, 17 червня, російські окупанти атакували Суми, вдаривши по сортувальному центру «Нової пошти». На момент атаки там перебували 13 тис. посилок на загальну вартість в понад 40 млн грн, повідомили у пресслужбі «Нової пошти».

Росіяни атакували хаб «Нової пошти» вранці 17 червня двома ударними БпЛА. Працівники сортувального термінала не постраждали, оскільки перебували в укриттях.

Дрони пошкодили покрівлю хабу та частину сортувального обладнання. Крім того, ушкоджень зазнали сітчасті контейнери з посилками.

«За попередньою інформацією, на момент удару на території термінала знаходилися понад 13 тис. відправлень із загальною оголошеною вартістю понад 42 млн грн. Наразі триває оцінка пошкоджень та стану вантажів», – повідомили у пресслужбі компанії.

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«Нова пошта» оголосила, що компенсує клієнтам оголошену вартість відправлень, знищених чи пошкоджених внаслідок атаки.

Зазначимо, це не перший удар по обʼєктах «Нової пошти» за останній місяць. Так, 31 травня росіяни знищили дроном поштове відділення №1 у Дніпрі – там зайнялася масштабна пожежа, яка перекинулася на припарковані поруч автомобілі. У ніч на 15 червня, під час масованої атаки на Київ, окупанти знищили найбільший та найтехнологічніший сортувальний термінал «Нової пошти».