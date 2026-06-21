Полуничне варення з цілими ягодами – одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки короткому варінню полуниця зберігає свою форму, яскравий колір і насичений аромат. Сироп виходить густим, прозорим і надзвичайно смачним. Цей простий рецепт із пропорцією 1:1 дозволяє отримати ідеальне варення без додавання води. Рецепт від «Як готувати».

Інгредієнти Полуниця 2 кг Цукор 2 кг Спосіб приготування: Крок 1 Переберіть полуницю, видаліть пошкоджені ягоди та плодоніжки. Крок 2 Ретельно промийте ягоди під проточною водою та дайте стекти зайвій волозі. Крок 3 Перекладіть полуницю у велику каструлю або таз для варіння варення. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 4 Засипте ягоди половиною цукру та залиште на 4–6 годин, щоб вони пустили сік. Крок 5 Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом. Крок 6 Акуратно струсіть каструлю, щоб цукор рівномірно розподілився, та поставте на середній вогонь. Крок 7 Доведіть полуницю до кипіння, обережно похитуючи каструлю. За потреби знімайте піну. Крок 8 Варіть рівно 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь і залиште варення до повного охолодження. Крок 9 Всипте решту цукру в охолоджене варення та обережно перемішайте. Крок 10 Знову поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 5 хвилин. Крок 11 За бажанням повторіть охолодження та п’ятихвилинне кип’ятіння ще 1–2 рази для отримання густішого сиропу. Крок 12 Розлийте гаряче варення у стерильні сухі банки. Крок 13 Герметично закрутіть кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження. Крок 14 Зберігайте варення в прохолодному темному місці. Корисні поради: Не перемішуйте ягоди ложкою занадто активно, щоб вони не втратили форму. Краще злегка похитуйте каструлю. Для густішого сиропу варіть варення у кілька підходів із повним охолодженням між ними. Дотримуйтеся пропорції 1:1, адже вона забезпечує гарне зберігання заготовки. Використовуйте лише сухі та стерильні банки й кришки, щоб уникнути псування варення.