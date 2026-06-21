Полуничне варення з цілими ягодами лише з двох інгредієнтів. Рецепт дня
До теми
Полуничне варення з цілими ягодами – одна з найулюбленіших домашніх заготовок на зиму. Завдяки короткому варінню полуниця зберігає свою форму, яскравий колір і насичений аромат. Сироп виходить густим, прозорим і надзвичайно смачним. Цей простий рецепт із пропорцією 1:1 дозволяє отримати ідеальне варення без додавання води. Рецепт від «Як готувати».
Інгредієнти
|Полуниця
|2 кг
|Цукор
|2 кг
Спосіб приготування:
Крок 1
Переберіть полуницю, видаліть пошкоджені ягоди та плодоніжки.
Крок 2
Ретельно промийте ягоди під проточною водою та дайте стекти зайвій волозі.
Крок 3
Перекладіть полуницю у велику каструлю або таз для варіння варення.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Засипте ягоди половиною цукру та залиште на 4–6 годин, щоб вони пустили сік.
Крок 5
Простерилізуйте банки та кришки будь-яким зручним способом.
Крок 6
Акуратно струсіть каструлю, щоб цукор рівномірно розподілився, та поставте на середній вогонь.
Крок 7
Доведіть полуницю до кипіння, обережно похитуючи каструлю. За потреби знімайте піну.
Крок 8
Варіть рівно 5 хвилин після закипання, потім вимкніть вогонь і залиште варення до повного охолодження.
Крок 9
Всипте решту цукру в охолоджене варення та обережно перемішайте.
Крок 10
Знову поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння та варіть ще 5 хвилин.
Крок 11
За бажанням повторіть охолодження та п’ятихвилинне кип’ятіння ще 1–2 рази для отримання густішого сиропу.
Крок 12
Розлийте гаряче варення у стерильні сухі банки.
Крок 13
Герметично закрутіть кришками, переверніть банки догори дном і залиште до повного охолодження.
Крок 14
Зберігайте варення в прохолодному темному місці.
Корисні поради:
- Не перемішуйте ягоди ложкою занадто активно, щоб вони не втратили форму. Краще злегка похитуйте каструлю.
- Для густішого сиропу варіть варення у кілька підходів із повним охолодженням між ними.
- Дотримуйтеся пропорції 1:1, адже вона забезпечує гарне зберігання заготовки.
- Використовуйте лише сухі та стерильні банки й кришки, щоб уникнути псування варення.