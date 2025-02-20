Пожежа виникла на території складів у селі Стрілки

У селі Стрілки, за 40 км від Львова, трапилась масштабна пожежа на складах. За даними очевидців, ідеться про склади садового центру «Клуб рослин». На місці працюють рятувальники.

Відео пожежі опублікували у львівських пабліках близько 13:00 в четвер, 20 лютого. Речник ДСНС у Львівській області Ігор Курус підтвердив ZAXID.NET, що пожежа виникла на території складської будівлі.

«Наразі підрозділи працюють. Більше інформації надамо пізніше», – повідомив Ігор Курус.

Пізніше у ДСНС повідомили, що повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників об 11:52. Роботи з її ліквідації ще тривають.