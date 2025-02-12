Під час пожежі у ромському таборі в Самборі загинула 6-річна дівчинка
Дитина проживала в саморобному будинку з мамою
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У середу вранці, 12 лютого, внаслідок пожежі в саморобному будинку у Самборі загинула дитина ромської національності. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.
Як встановили правоохоронці, дитині було шість років. Дівчинка проживала в саморобному будинку з мамою.
Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, залишки згорілого саморобного житла та тіло дитини виявив патруль Нацполіції близько 06:14 години ранку. Сталося це на вул. Промисловій, поблизу сміттєзвалища на околиці міста.
Наразі правоохоронці вирішують питання кваліфікації події, встановлюють всі деталі. З мамою працюють поліцейські, представники соціальних служб, встановлюють деталі, за яких сім’я опинилася в таких обставинах.