Дівчинка проживала в саморобному будинку з мамою

У середу вранці, 12 лютого, внаслідок пожежі в саморобному будинку у Самборі загинула дитина ромської національності. Про це ZAXID.NET повідомили у поліції Львівської області.

Як встановили правоохоронці, дитині було шість років. Дівчинка проживала в саморобному будинку з мамою.

Як повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОВА, залишки згорілого саморобного житла та тіло дитини виявив патруль Нацполіції близько 06:14 години ранку. Сталося це на вул. Промисловій, поблизу сміттєзвалища на околиці міста.

Наразі правоохоронці вирішують питання кваліфікації події, встановлюють всі деталі. З мамою працюють поліцейські, представники соціальних служб, встановлюють деталі, за яких сім’я опинилася в таких обставинах.