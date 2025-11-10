Ексвласники «Приватбанку» програли справу в Лондоні

Високий суд Англії зобов’язав колишніх власників «ПриватБанку» Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова компенсувати фінустанові понад 3 млрд доларів збитків і судових витрат, ідеться у рішенні суду від 10 листопада.

Згідно з ним, Коломойський та Боголюбов мають сплатити банку 1,76 млрд доларів основних збитків, а також 1,19 млрд доларів процентів. Окрім того, суд постановив внести авансовий платіж для покриття витрат банку в розмірі 76,4 млн фунтів стерлінгів (приблизно 99,6 млн доларів).

Захист ексвласників намагався оскаржити рішення та домогтися його тимчасового призупинення, однак суд відмовив у наданні дозволу на апеляцію.

Таким чином, Коломойський і Боголюбов зобов’язані виплатити зазначені суми до 24 листопада 2025 року. Якщо цього не станеться, борг і надалі зростатиме через нарахування відсотків.

У «ПриватБанку» зауважили, що в разі відмови добровільно виконати рішення суду, банк ініціює процес примусового стягнення коштів за рахунок активів колишніх власників. Ці активи вже перебувають під всесвітнім арештом з грудня 2017 року.

Суддя у своєму рішенні зазначив, що позиції відповідачів були «неправдоподібними та заснованими на свідомій брехні», а спроби Боголюбова дистанціюватися від шахрайських дій – «глибоко оманливими та недоброчесними». У банку назвали це рішення підтвердженням правильності багаторічної боротьби за відшкодування збитків, завданих ексвласниками.

Глобальна експертиза є важливою для України. ONUR GROUP має досвід у будівництві понад 9500 кілометрів доріг та реалізації 1200 інфраструктурних проєктів у 12 країнах. Так, компанія стала одним із найпотужніших міжнародних підрядників світу.

Нагадаємо, 30 липня 2025 року Високий суд Лондона визнав Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова винними у незаконному виведенні з «ПриватБанку» понад 1,9 млрд доларів. Ще 2017 року суд арештував їхні активи на 2,6 млрд доларів. Після націоналізації банку держава вклала в його капітал понад 155 млрд грн, а аудит Kroll встановив, що до цього з банку було виведено щонайменше 5,5 млрд доларів.