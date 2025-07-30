«ПриватБанк» здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному судовому процесі

Високий суд Англії ухвалив рішення на користь «ПриватБанку» у позові проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Про це повідомив банк у середу, 30 липня.

«“ПриватБанк” здобув беззаперечну перемогу в багатомільярдному англійському судовому процесі проти Коломойського та Боголюбова», – йдеться у дописі.

«ПриватБанк» вимагав відшкодувати збитки за виведені активи, які оцінює у понад 1,9 млрд доларів. Відомо, що з нарахованими відсотками ця сума зросла більш ніж удвічі.

Що відомо про судовий позов проти Коломойського і Боголюбова

У грудні 2017 року «ПриватБанк» подав позов до Високого суду Лондона проти Коломойського і Боголюбова з намаганням довести, що його колишні власники вивели мільярди доларів з банку перед націоналізацією.

У документах справи йдеться, що вони виводили кошти через кредити пов’язаним компаніям. Незаконне привласнення здійснили шляхом надання позик 47 українським та трьом кіпрським позичальникам з квітня 2013 року по серпень 2014 року. Згодом вони уклали угоди з компаніями про нібито постачання товарів або промислового обладнання. Однак ці договори були фіктивними, за авансовими платежами не поставили жодних товарів, а самі аванси не повернули позичальникам. Водночас позичальники не повернули банку кредити на цю суму.

Банк вимагав компенсувати збитки за виведені активи, які оцінив у понад 1,9 млрд доларів. Під час розгляду справи суд застосував проти бізнесменів обмежувальний захід у вигляді всесвітнього арешту на їхні активи.

Нагадаємо, у грудні 2018 року Коломойський та Боголюбов визнали завдання збитків банку в розмірі 248 млн доларів проти інкримінованих їм 1,9 млрд доларів.