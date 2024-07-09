Геннадій Боголюбов виїхав з України

Один із засновників та власників «ПриватБанку», а також соратник олігарха Ігоря Коломойського Геннадій Боголюбов виїхав з країни за паспортом 67-річного жителя Волині. Про це пише «Українська правда» у своєму розслідуванні, опублікованому у вівторок, 9 липня.

Кілька журналістів у правоохоронних органах підтвердили, що вже знайшли й допитали пенсіонера – Миколу Купріяновича Сюмака, паспортом якого нібито скористався Боголюбов.

Сам же пенсіонер розповів журналістам, що загубив закордонний паспорт навесні 2022 року. Він також переконує, що не покидав межі України 24 червня цього року та перебуває наразі вдома.

фото Української правди

За версією слідства, незаконно перетнути кордон із чужим документом Боголюбову допоміг 46-річний прикордонник Володимир Макаренко. Він зараз затриманий та перебуває в СІЗО з підозрою.

Співрозмовники видання у правоохоронних органах та бізнесових колах розповіли, що сам Геннадій Боголюбов наразі намагається отримати політичний притулок у Великій Британії та Австрії.

Співрозмовники журналістів розповіли, що використати паспорт іншої людини Боголюбова спонукав той факт, що в системі прикордонників щодо нього стоїть «прапорець», а відтак його виїзд мало б узгоджувати керівництво прикордонної служби.

Нагадаємо, що 7 липня, українські ЗМІ повідомили, що Боголюбов виїхав з України, імовірно, через підозру від Бюро економічної безпеки у справі «ПриватБанку». ДБР вже затримало прикордонника, який допоміг втекти з України Геннадію Боголюбову, а самому бізнесмену заочно оголосило про підозру.

Натомість пресслужба Боголюбова стверджує, що бізнесмен виїхав з країни цілком законно, за своїм українським паспортом. Там також нагадують, шо він має 62 роки та має 5 неповнолітніх дітей. Тобто може законно виїхати за кордон.