Боголюбов міг втекти з України через розслідування БЕБ

ДБР повідомило про підозру у незаконному перетині кордону соратнику арештованого олігарха Ігоря Коломойського та колишньому співвласнику «Приватбанку» Геннадію Боголюбову, який втік з України наприкінці червня 2024 року. Крім того, правоохоронці затримали прикордонника, який посприяв пропуску бізнесмена за допомогою чужих документів, повідомили у пресслужбі ДБР у вівторок, 9 липня.

За даними правоохоронців, Геннадій Боголюбов разом зі своїм близьким родичем виїхав 24 червня 2024 року потягом «Київ – Хелм», хоча відповідно до баз даних України кордон не перетинав. Раніше слідство повідомляло, що бізнесмен виїхав з України з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.

«В ході невідкладних процесуальних дій встановлено, що Геннадій Боголюбов виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та країну не полишав», – повідомили у пресслужбі ДБР.

Проїхати через кордон Боголюбову допоміг начальник однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби «Ягодин» на Волині. За даними слідства, прикордонник передав своїй підлеглій документи бізнесмена та заявив, що вже перевірив купе.

ДБР заочно повідомила Геннадію Боголюбову про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення через державний кордон) та ч. 3 ст. 357 ККУ (незаконне заволодіння паспортом). Прикордоннику, який допоміг Боголюбову втекти, повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 ККУ. Санкція статей передбачає до 7 років позбавлення волі. Начальника інспекції затримали та взяли під варту з можливістю внести заставу у розмірі 25 млн грн.

Хто такий Геннадій Боголюбов

Уродженець Дніпропетровської області став у 1992 році співзасновником «ПриватБанк» разом з Ігорем Коломойським, Олексієм Мартиновим та Леонідом Милославським. До 2016 року володів 40% акцій «Приватбанку» та є фігурантом низки корупційних справ щодо виведення коштів на користь банку.

За даними Forbes, станом на 2022 рік був дев’ятим у рейтингу 20 найбагатших українців зі статками 1 млрд доларів.

За даними ЗМІ, Боголюбов має щонайменше чотири громадянства:

України;

Кіпру;

Великої Британії;

Ізраїлю.

7 липня, українські ЗМІ повідомили, що Боголюбов виїхав з України, імовірно, через підозру від Бюро економічної безпеки у справі «ПриватБанку». У пресслужбі бізнесмена заявили, що він виїхав нібито на законних підставах, оскільки він вже у віці 62 років та виховує сімох дітей, п’ять з яких – неповнолітні. ДБР почало розслідування щодо незаконного виїзду Боголюбова з України вже 8 липня.