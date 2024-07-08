Боголюбов нібито незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує незаконний виїзд з України соратника олігарха Ігоря Коломойського та колишнього співвласника «ПриватБанку» 62-річного Геннадія Боголюбова за підробленими документами. Цю інформацію підтвердили співрозмовники «Української правди» та Forbes Ukraine в правоохоронних органах у понеділок, 8 липня.

«За фактом сприяння у незаконному перетині державного кордону порушено кримінальне провадження, слідством займається Державне бюро розслідувань. Наразі вже затримано одного із прикордонників, який допоміг порушнику покинути Україну за підробним документом. Встановлюється повне коло причетних осіб», – розповів співрозмовник журналістам.

Наразі офіційно у пресслужбі ДБР ситуацію не коментують.

Нагадаємо, 7 липня УП повідомила, що Геннадій Боголюбов нібито незаконно виїхав з України за підробленими документами в ніч на 24 червня поїздом «Київ – Хельм». Однією з причин його виїзду з країни — можлива підозра від Бюро економічної безпеки ц справі «ПриватБанку». Наразі, за даними журналістів, бізнесмен перебуває в Австрії. УП додає, що Боголюбов виїхав з країни з підробленими документами, але у Польщу в’їхав за особистими.

Доповнено. У коментарі УП пресслужба Боголюбова повідомила, що бізнесмен перетнув кордон України на виїзд на законних підставах.

«Геннадій виїхав з країни як громадянин України із дотриманням всіх норм та законів. Правила перетину кордону в умовах воєнного стану дозволяють виїжджати чоловікам віком старше 60 років, а також тим, хто утримує троє і більше неповнолітніх дітей. Бізнесмен має всі законні підстави для перетину кордону: вік 62 роки, 7 дітей, 5 з яких – неповнолітні», – заявили у пресслужбі.

Також там зазначили про відсутність будь-яких судових обмежень, які б забороняли перетинати кордон Боголюбову. Також Боголюбов буцімто кілька разів вже перетинав кордон з часу повномасштабного вторгнення.

Що відомо про Геннадія Боголюбова

Геннадій Боголюбов – уродженець Дніпропетровщини. У 1992 році за пропозицією Сергія Тігіпка заснував «ПриватБанк» разом з Ігорем Коломойським, Олексієм Мартиновим, Леонідом Милославським. За даними з відкритих джерел, Боголюбов має громадянство України, Кіпру, Великої Британії та Ізраїлю. Станом на 2022 рік підприємець займав 9 місце серед 20 найбагатших українців зі статками 1 млрд доларів, за версією Forbes.

До 2016 року Геннадій Боголюбов володів 40% акцій «Приватбанку». НАБУ підозрює колишній менеджмент «Укрнафти» у виведенні з компанії 13,3 млрд грн на користь групи «Приват». Ще одна гучна справа – виведення коштів з «ПриватБанку» до його націоналізації у 2016 році. Колись саме ці активи були ключовими бізнесами у неформальній групі «Приват».Восени 2022 року в них «тимчасово» націоналізували паливний бізнес.