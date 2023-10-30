Розташований на Дніпропетровщині Марганецький гірничо-збагачувальний комбінат (ГЗК), яким через чотири офшорні компанії володіє олігарх Ігор Коломойський, у жовтні зупинив видобуток та переробку марганцевої руди. Про це підприємство повідомило на своєму сайті в кінці жовтня.

Згідно з повідомленням, основна причина зупинки – це війна. Після зникнення Каховського водосховища, яке росіяни підірвали в ніч на 6 червня, комбінат не може поповнювати запаси технічних резервуарів води, яка використовується для збагачення сирої марганцевої руди на Грушівській збагачувальній фабриці.

«Якийсь час комбінат виконував певні роботи без циклу переробки сирої марганцевої руди, тобто функціонували тільки шахти з її видобутку. Підземні видобувні цехи допрацювали ті вибої, які перебували в експлуатації, проте розконсервовувати вибої, які були підготовлені для майбутньої роботи, сенсу не було, оскільки видобута руда за минулий період складувалась на рудному складі і не підлягала переробці. Саме через це підприємство було вимушене призупинити роботи з видобутку», – сказано в повідомленні комбінату.

Як пише LIGA.net, Марганецький ГЗК – найбільше підприємство міста Марганець у Дніпропетровській області, станом на кінець 2021 року, за даними Contr Agent, на ньому працювали 3500-3600 людей або близько 8% населення міста. Комбінат складається з п’яти шахт, двох кар’єрів (Басанського та Грушівського), збагачувальної фабрики та дослідницького промислового комплексу хімічного обладнання.

Комбінат належить чотирьом офшорним компаніям Fianex Holdings, Mosfila Investments, Humax Enterprises, Couttenmax Holdings, які пов'язані з бізнесменами Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим.

Росіяни постійно обстрілюють об’єкти та інфраструктуру промислового майданчика комбінату. Найбільше постраждала Грушівська збагачувальна фабрика. На всьому комбінаті відключене газове та мазутне опалення, тому що в умовах війни використовувати ці види палива ризиковано.

Поки підприємство простоює, частина робітників зайнята ремонтами на Грушівському кар’єрі і дільниці шламового господарства та зворотного водопостачання.

Нагадаємо, співвласник Марганецького ГЗК Ігор Коломойський з 2 вересня 2023 року перебуває під арештом у справі про виведення грошей з «ПриватБанку».