Наслідки обстрілу росіянами судноремонтного заводу в Одеській області, 30 жовтня 2023

Вранці в понеділок, 30 жовтня, росіяни завдали ракетного удару по судноремонтному заводу в Одеській області, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, йдеться про судноремонтний завод, розташований в Одеському районі. Конкретного населеного пункту Кіпер не вказав.

Він повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. Пошкоджено адміністративну будівлю й техніку підприємства.

Як уточнила Одеська обласна прокуратура, внаслідок атаки четверо працівників заводу отримали поранення різного ступеня тяжкості. Кіпер додав, що серед госпіталізованих – чоловік 1961 року народження та жінка 1966 року народження. у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Їм надається вся необхідна медична допомога.

Наразі офіційно невідомо, якими саме ракетами росіяни вдарили по заводу, однак моніторингові канали, які відстежують ситуацію з російськими повітряними атаками, вказують на те, що це були протикорабельні ракети «Онікс». Пізніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону повідомила про те, що, найімовірніше, росіяни вдарили по Одещині балістичними ракетами «Іскандер-М».

«В цьому випадку фахівці сходяться все ж на тому, що дійсно була застосована балістична зброя і по балістичній траєкторії. Імовірніше за все три ракети “Іскандер-М” влучили по території судноремонтного заводу і поруч», – сказала Гуменюк.

Нагадаємо, в ніч на понеділок Росія завдала по Україні масованого удару дронами-камікадзе Shahed, однак усі дрони збила протиповітряна оборона.