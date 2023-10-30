У ніч на 30 жовтня росіяни атакували Україну 12-ма ударними БпЛА типу Shahed та двома керованими авіаційними ракетами Х-59. Про це йдеться в повідомлені Повітряних сил ЗСУ.

Пуски Х-59 здійснено з ворожих літаків із повітряного простору ТОТ Запорізької області, «шахеди» летіли з південно-східного напрямку – Приморсько-Ахтарськ, що в РФ.

Усі 14 повітряних цілей противника було знищено протиповітряною обороною, зокрема у межах Миколаївської, Херсонської Кіровоградської, Черкаської, Житомирської, Хмельницької та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні війська та підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України.