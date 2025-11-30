Пенсіонер втрутився у вуличний конфлікт та вдарив співробітника ТЦК

Стрийський міськрайонний суд Львівської області вині вирок місцевому пенсіонеру, співробітнику Угерського відділення ремонту обладнання АТ «Укртрансгаз» Петрові Фединцю, який вдарив кулаком в обличчя військовослужбовця територіального центру комплектування під час виконання ним мобілізаційних завдань. Пенсіонера визнали винним у побитті службової особи та призначили умовне покарання.

За матеріалами справи, інцидент стався 31 травня травня 2025 року у Стрию. Військовослужбовці територіального центру комплектування були вдягнені у військову форму та здійснювали заходи оповіщення військовозобов’язаних, пересувалися на автомобілі Hyundai.

Близько 18:00 поблизу гаражного кооперативу «Автомобіліст 1» на вул. Січових Стрільців під час перевірки документів стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та військовозобов’язаним, у який втрутився перехожий Петро Фединець. Коли співробітник ТЦК сів у службовий автомобіль, пенсіонер підійшов та вдарив його кулаком в ніс, спричинивши синці. Експерти кваліфікували тілесне ушкодження як легке.

У суді обвинучачений свою вину визнав та розкаявся.

Суддя Степан Сас визнав Петра Фединця винним в побитті службової особи (ч. 2 ст. 350 ККУ) та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Водночас вироком суду пенсіонера звільнили від основного покарання, встановивши рік іспитового терміну. Вирок ще може бути оскаржений.