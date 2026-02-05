Україна повернула з російського полону понад 150 військових

У четвер, 5 лютого, Україна та Росія здійснили черговий обмін полоненими, у межах якого вдалося повернути 157 українців. Про це повідомив президента Володимир Зеленський у телеграм-каналі.

З російського полону повернулись бійці ЗСУ, Національної гвардії та прикордонники. Серед звільнених є солдати, сержанти та офіцери. Також, за словами президента, з неволі вдалося визволити кількох цивільних українців. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року.

« Сьогоднішній обмін відбувся після довгої паузи, і дуже важливо, що його вдалося реалізувати. Дякую всім, хто працює заради обмінів, і всім, хто на фронті поповнює обмінний фонд для України. Без рішучості наших воїнів такі обміни були б неможливими, тому кожен результат наших підрозділів – це те, що підтримує і можливість повертати українців додому з Росії», – написав Володимир Зеленський.

Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що найстаршому звільненому з полону 63 роки, а наймолодшому – 23. Крім того, серед звільнених з полону 18 українських військових, яких в Росії засудили до увʼязнення.

Зокрема, серед звільнених полонених кримський татарин Ескендер Кудусов, якому російський суд присудив понад 29 років позбавлення волі. Ескендер Кудусов служив в українській армії 23 роки. Зокрема, з 2009 до 2014 року він був морським піхотинцем у Феодосії (Крим), а після захоплення півострова продовжив службу у Миколаєві. На початку повномасштабного вторгнення Ескендер Кудусов обороняв Маріуполь на Донеччині, а 16 квітня того ж року потрапив в російський полон.

Звільнений з полону кримський татарин Ескендер Кудусов

Нагадаємо, у середу, 4 лютого, після чергового раунду перемовин за участі української, американської та російської делегацій, що відбувались в ОАЕ, Володимир Зеленський анонсував обмін полоненими бійцями.

У четвер, 5 лютого, спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф повідомив, що Україна та Росія домовилися обміняти 314 військовополонених.

Востаннє обмін полоненими між Україною та Росією відбувався 2 жовтня 2025 року. Тоді Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних. Того дня президента Володимир Зеленський повідомляв, що загалом з Росії вдалося повернути понад 7 тис. громадян Українців.