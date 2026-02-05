Україна та Росія незабаром здійснять обмін полоненими

Під час мирних переговорів в Обʼєднаних Арабських Еміратах українська та російська делегації домовилися здійснити обмін полоненими. Про це у четвер, 5 лютого, повідомив спецпредставник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф.

«Сьогодні делегації Сполучених Штатів, України та Росії домовилися про обмін 314 полоненими – перший такий обмін за п'ять місяців. Результату досягнули завдяки детальним та продуктивним мирним переговорам. Хоча ще багато роботи попереду, такі кроки демонструють, що постійна дипломатична взаємодія дає відчутні результати та просуває зусилля щодо припинення війни в Україні», – написа Стів Віткофф.

Зауважимо, що 5 лютого в Абу-Дабі розпочався черговий раунд переговорів щодо закінчення російсько-української війни, у якому беруть участь делегеції України, США та Росії. Перші два раунди відбулись 23 та 24 січня. Володимир Зеленський повідомив, що «розмови були конструктивними», але не розкрив деталі. 4 лютого після чергової зустрічі делегацій президент повідомив про домовленості щодо обміну полоненими, але не уточнив, яку кількість військових планують обміняти.

Нагадаємо, 2 червня під час перемовин України та Росії, що відбувався у турецькому Стамбулі, делегації домовилися обмін полоненими військовими, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». 23 липня, Україна та Росія здійснили дев’ятий етап обміну у межах домовленостей під час перемовин у Стамбулі.

Востаннє сторони здійснювали обмін полоненими 2 жовтня 2025 року. Тоді Україна повернула з російського полону 185 військових та 20 цивільних. Того дня президента Володимир Зеленський повідомляв, що загалом з Росії вдалося повернути понад 7 тис. громадян Українців.