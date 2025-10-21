Завербований львів'янин підпалив відділення Укрпошти на замовлення російських спецслужб

СБУ та поліція затримали 22-річного мешканця Львова, який на замовлення російських спецслужб вчинив підпал відділення «Укрпошти». Хлопця завербували через додаток для знайомств у телеграмі.

Як повідомили у вівторок, 21 жовтня, в СБУ та прокуратурі Львівщини, 22-річний мешканець Львова виявився одним із учасників ворожої мережі, яку Росія намагалася використати для здійснення диверсій на території Львова. 14 жовтня близько 22:40 він підпалив двері відділення «Укрпошти», розташованого у багатоквартирному будинку на вул. Богдана Хмельницького.

За даними СБУ, для вербування юнаків російські спецслужби використовували фейкові акаунти у додатках для знайомств. За даними ZAXID.NET, хлопця завербували у додатку для знайомств «Дайвінчик» у телеграмі.

«Під виглядом романтичного спілкування з “дівчиною” жертву втягували у довірливий діалог та домовлялися про зустріч. У день “побачення” молодики отримували дзвінок з українського номера, де співрозмовник представлявся “співробітником СБУ” та повідомляв, що вони нібито контактують із “держзрадницею”. Далі псевдоспівробітник вимагав “допомоги спецслужбі”, втягуючи їх у “секретну операцію”», – повідомили в СБУ.

Росія завербувала юнака для здійснення підпалів

Під виглядом «допомоги СБУ» фігуранти отримували злочинні вказівки. Першим завданням став підпал дверей квартир, де, за легендою ворога, нібито переховувалися зрадниці. Згодом отримували нові вказівки – підпал поштових відділень, де, за вигаданими даними, перебували їх «куратори».

Затриманому повідомили про підозру за умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 ККУ).