На шоломі Гераскевича – фото 22 спортсменів, які загинули внаслідок війни РФ проти України

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив позов українського скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) щодо його дискваліфікації на зимовій Олімпіаді-2026. Про це повідомило «Суспільне. Спорт» увечері 13 лютого.

Справу 27-річного спортсмена, якого 12 лютого МОК дискваліфікував перед першим заїздом на Олімпіаді через виступ у шоломі з портретами загиблих українських атлетів, розглядали за прискореною програмою. Напередодні колишній виконувач обов’язків президента Федерації легкої атлетики України, юрист Євген Пронін, який представляє інтереси скелетоніста, подав відповідний пакет документів у CAS.

«Ми підтверджуємо, що свобода самовираження дозволена на Олімпіаді, але не в місці змагань. Суддя послухала аргументи обох сторін та ухвалила рішення, згідно гайдлайнів МОК», – повідомив генеральний секретар CAS Меттью Ріб.

Позов Гераскевича проти МОК відхилила німецька арбітриня Аннетт Ромба. Суддя, зокрема, заявила, що шолом Гераскевича IBSF та МОК визнали «таким, що не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів». Вона визнала «розумними та пропорційними» правила, які запропонував МОК Гераскевичу – привернути увагу до теми у мікс-зоні, пресконференціях, соціальних мережах та носіння шолома під час тренувальних заїздів.

До слова, після дискваліфікації Владислава Гераскевича на зимовій Олімпіаді-2026 в соцмережах запустили флешмоб під назвою Remembrance is not a violation (англ. «Памʼять – не порушення») на підтримку спортсмена. Військовослужбовці Збройних сил України, звільнені з полону захисники, енергетики почали публікувати фото з такими написами як публічний жест підтримки українських олімпійців та пам’яті загиблих спортсменів. Його підхопили публічні люди. Зокрема, німецька політикиня, колишня віцепрезидентка Бундестагу Катрін Даґмар Ґерінґ-Екардт продемонструвала такий напис на своїй долоні під час Берлінале.