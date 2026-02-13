Катрін Даґмар Ґерінґ-Екардт на відкритті Берлінале

У Берліні почався 76-й кінофестиваль. Традиційно урочистій церемонії передувала червона доріжка, якою пройшли не тільки кінозірки. Німецька політикиня, колишня віцепрезидентка Бундестагу Катрін Даґмар Ґерінґ-Екардт підтримала українського спортсмена Владислава Гераскевича. Вона фотографувалась з написом на руці «Пам’ять – не порушення». Саме так спортсмени підтримували свого колегу під час Олімпіади. Згодом цей жест розповсюдився і поза Міланом.

Катрін Даґмар Ґерінґ-Екардт – німецька політична, державна діячка та громадська активістка, захисниця довкілля, віцепрезидентка Бундестаґу (2005- 2013 та 2021-2025). Вона відвідувала Україну та наполягала на посиленні санкцій проти кремлівських чиновників та російських олігархів.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував 27-річного українського скелетоніста Владислава Гераскевича перед першим заїздом на Олімпіаді через виступ у шоломі з портретами загиблих українських атлетів.

Берлінський фестиваль відкрився афганським фільмом «Немає добрих чоловіків». У фестивальній програмі Panorama покажуть фільм «Сліди» про воєнні злочини під час російсько-української війни.