Владислав Гераскевич відмовився змінити шолом з фото вбитих Росією атлетів

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом Свободи українського скелетоніста та учасника зимових Олімпійських ігор Владислава Гераскевича, який змагався у шоломі з фото загиблих через війну атлетів. Про це йдеться в указі, опублікованому в четвер, 12 лютого.

«За самовіддане служіння українському народові, громадянську мужність і патріотизм у відстоюванні ідеалів свободи і демократичних цінностей постановляю нагородити орденом Свободи Гераскевича Владислава Михайловича – члена національної олімпійської команди України, скелетоніста», – йдеться у тексті указу президента №119.

Орден Свободи – це державна нагорода, якою відзначають українців за особливі заслуги в утвердженні суверенітету та незалежності України. Станом на 12 лютого 2026 року всього 89 людей є кавалерами ордену Свободи.

Скандал з українцем на Олімпійських іграх

9 лютого 27-річний киянин Владислав Гераскевич вийшов на перше тренування перед офіційним виступом на Олімпійських іграх-2026 у шоломі, на якому були зображені українські атлети, загиблі внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Того ж дня Міжнародний олімпійський комітет заборонив Гераскевичу виступати у цьому шоломі, назвавши його політичним. Скелетоніст звернув увагу, що раніше на треці виступив італійський спортсмен з російським прапором на шоломі, і реакції з боку МОК не було. Зняти шолом із фото загиблих атлетів український спортсмен відмовився, заявивши, що виступить у ньому під час своєї гонки.

Втім, вже 12 лютого МОК дискваліфікував Владислава Гераскевича через шолом з фото вбитих Росією спортсменів, оскільки він «не відповідав правилам». Рішення МОК різко розкритикували МЗС України та президент Володимир Зеленський. Зокрема, президент підтримав Владислава Гераскевича та подякував йому за чітку позицію.

«Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору», – наголосив Зеленський.

До слова, Владислав Гераскевич – не єдиний український спортсмен, який зіткнувся із забороною використання написів на екіпіруванні під час Олімпійських ігор. Так, МОК заборонив:

напис «Be brave like Ukraine» (англ. «Будь сміливим як Україна») на шоломі фристайлістки Катерини Коцар;

цитату Ліни Костенко «Там, де героїзм, там немає остаточної поразки» на шоломі шорттрекіста Олега Гандея.

Проти позиції МОК також виступила олімпійська санкарка зі Львова Олена Смага. Під час одного з заїздів вона розмістила напис «Remembrance is not a violation» (англ. «Памʼять – не порушення») на рукавичці.