Владислав Косіняк-Камиш розсекретив дані про військову допомогу Україні

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш оприлюднив інформацію про військову допомогу, яку його країна надала Україні для боротьби з Росією. Про це він заявив під час пресконференції у понеділок, 6 липня, передають RMF24 та Polsat News.

За словами Косіняка-Камиша, після розмови з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском він вирішив розпочати процес розсекречення всіх рішень щодо військової допомоги Україні.

«Допомога Україні – це наше стратегічне завдання, що випливає з державного стану Республіки Польща. Кордон безпеки проходить вздовж російсько-українського фронту», – зауважив Косіняк-Камиш.

Міністр додав, що жоден внесок не здійснювали без попереднього погодження з польськими військовими.

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Під час пресконференції міністр заявив, що у 2022-2023 роках вартість озброєння, поставленого Україні, становила 14,9 млрд злотих (близько 3,4 млрд євро), а вся військова допомога Україні з 2024 року склала 1,5 млрд злотих (близько 350 млн євро).

Польща оприлюднила інформацію про військову допомогу Україні

Яке озброєння передала Польща Україні

У списку переданої Україні допомоги, який оприлюднив міністр оборони Польщі, йдеться про:

танки Т72, ПТ-91 та Leopard 2A4;

бойові машини піхоти Rosomak;

БРДМ та BWP-1;

артилерійське обладнання: АГС КРАБ, 2С1 «Гвоздика», БМ21, 120-мм та 60-мм міномети;

безпілотні літальні апарати Warmate та FlyEye;

літаки МіГ-29;

гелікоптери Мі-24;

ЗРК WEGA С-200;

безпілотний комплекс Scan Eagle;

ракетні снаряди;

авіаційні бомби;

протитанкові керовані ракети;

снаряди від гранатометів,

апаратура, комплектуючі та запасні частини для авіаційної та броньованої техніки та зенітних систем NEWA;

танкові боєприпаси;

артилерійські боєприпаси;

мінометні боєприпаси;

індивідуальне обладнання солдатів.

Також міністр оборони Польщі підтвердив, що країна передала Україні ракети PAC-3 для системи Patriot, через які Польща й ініціювала розсекречення даних про військову допомогу Україні. За різними даними, на озброєнні України перебувають 5-6 систем Patriot, що використовують зенітні керовані ракети класу «земля – повітря» PAC-2 GEM-T та PAC-3. Їхня вартість стартує від 3 млн доларів за одиницю.

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Нагадаємо, нещодавно віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак повідомив, що в березні польський уряд без публічного оголошення передав Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Після цього Владислав Косіняк-Камиш оголосив, що Польща розсекретить інформацію про всі поставки польської військової допомоги.

6 липня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента та всіх польських політиків не використовувати питання військової допомоги Україні для внутрішньої політичної боротьби. Він наголосив, що в Польщі можна дискутувати про історію, двосторонні відносини чи допомогу біженцям, однак не можна ставити під загрозу співпрацю з Україною у сфері оборони.

Що з обіцяними Польщею МіГ-29?

Під час спілкування з журналістами міністр також порушив питання зірваної передачі обіцяних польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські дронові технології. Він заявив, що «солідарність означає два напрямки» та сказав, що Україна могла б поділитися своїми напрацюваннями з Польщею.

«Ми надали значну підтримку. Допомога проходить через Польщу. 90% допомоги проходить через наш аеропорт, наші дороги та наші залізниці. Якщо Україна отримала можливості виробляти дрони, і сьогодні має одні з найбільших у світі, і досягла величезних успіхів у розробці, дослідженнях та економічному впровадженні, а також вже починає продавати ці дрони, то вона може поділитися цією технологією», – сказав польський міністр.

Нагадаємо, раніше Польща анонсувала передачу девʼяти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів. Втім, у червні Владислав Косіняк-Камиш розповів, що Київ буцімто відмовився ділитися дроновими технологіями, тому Польща відмовилася передавати Україні винищувачі. Вже 2 липня Wirtualna Polska повідомила, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які раніше планували передати Україні.