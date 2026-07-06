Дональд Туск запевнив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну, однак робитиме це так, щоб не послаблювати власну обороноздатність

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента та всіх польських політиків не використовувати питання військової допомоги Україні для внутрішньої політичної боротьби. Він наголосив, що підтримка Києва у війні з Росією тривалий час була предметом загальнонаціонального консенсусу, інформує у понеділок, 6 липня, PAP.

«Я знову звертаюся до всіх політиків, починаючи від президента: не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного й національного консенсусу», – заявив Туск під час виступу в Бидгощі.

За його словами, у Польщі можна дискутувати про історію, двосторонні відносини чи допомогу біженцям, однак не можна ставити під загрозу співпрацю з Україною у сфері оборони.

«Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини, можна розмірковувати над тим, у якій мірі слід допомагати іммігрантам та біженцям тут, у Польщі, але ні в якому разі не можна ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні проти російського вторгнення. Так було тоді, коли наші попередники ухвалили рішення про великі поставки польської зброї до України в перші дні та місяці війни. Ніхто цього не критикував, хоча ця акція була дуже масштабною і пов’язана з певними ризиками», – сказав Туск, маючи на увазі військову допомогу, надану Україні в той час, коли владу в Польщі здійснювала партія «Право і справедливість».

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«Підтримка України – це не лише питання солідарності чи порядності. Це безпосередньо питання безпеки Польщі. Кожна ракета, випущена в Україні, яка влучно знищує снаряди, ракети, дрони та літаки агресора, – це більша безпека Польщі. Ми не можемо обговорювати це в контексті якоїсь безглуздої політичної боротьби тут, у країні», – наголосив прем'єр.

Він також звернувся до політиків, які виступають за припинення військової допомоги Україні.

«Ви що, перейшли на бік Росії? Так не може бути», – сказав глава польського уряду.

Заява Туска пролунала після того, як віцемаршалок Сейму Кшиштоф Босак повідомив, що в березні польський уряд без публічного оголошення передав Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Після цього опозиційна партія «Право і справедливість» вимагала пояснень, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш анонсував розсекречення інформації про всі поставки польської військової допомоги Україні у 2022–2026 роках.

Туск запевнив, що Варшава й надалі підтримуватиме Україну, однак робитиме це так, щоб не послаблювати власну обороноздатність.

«Заради дешевої й небезпечної політичної популярності не можна ставити під загрозу безпеку Польщі. Схаменіться, бо це справді останній момент», – підсумував польський прем'єр.

Нагадаємо, у жовтні 2027 року у Польщі відбудуться парламентські вибори. Усі політичні сили Польщі вже розпочали виборчу кампанію, а українське питання стало одним з провідних напрямків політичних спекуляцій.