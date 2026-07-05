Міністр оборони Польщі наказав розсекретити дані про військову допомогу Україні

Віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити дані про військову допомогу Україні, яку надавали від початку повномасштабного вторгнення. Про це Владислав Косіняк-Камиш повідомив у неділю, 5 липня, у соцмережі ікс.

«Після консультації з прем’єр-міністром Дональдом Туском, зберігаючи відповідальність перед громадськістю та дотримуючись вимог законодавства, я доручив розсекретити всі пожертви на користь України за 2022–2026 роки», – йдеться у дописі міністра оборони Польщі.

Таке рішення Владислав Косіняк-Камиш ухвалив на тлі заяви віцеспікера Сейму Польщі та співголови партії «Конфедерація свободи й незалежності» Кшиштофа Босака про те, що у березні польський уряд таємно передав Україні ракети-перехоплювачі для системи протиповітряної оборони Patriot.

«Їх (ракети, – ред.) Польща придбала у США для створення багаторівневої системи протиповітряної оборони. Це єдині ракети, якими володіла і володіє Польща, здатні протидіяти російським ракетам "Іскандер", що загрожують Польщі та розгорнуті в Калінінградській області», – написав Кшиштоф Босак.

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Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що процес передачі військової допомоги Україні розпочав попередній уряд, сформований партією «Право і справедливість», на чолі з тодішнім міністром оборони Маріушем Блащаком. Він також стверджує, що чинному президенту Польщі Каролю Навроцькому та його попереднику Анджею Дуді доповідали про кожен пакет військової допомоги Україні.

Міністр оборони Польщі також наголосив, що Служба військової контррозвідки проведе розслідування, у межах якого встановить, хто «навмисно прагнув розкрити державні таємниці».

«Ми діємо в умовах війни біля наших кордонів, і кожна дія, спрямована проти державних інтересів Польщі, ставить під загрозу безпеку польських громадян... За це ми будемо притягати до відповідальності всіх, незалежно від імунітетів», – написав Владислав Косіняк-Камиш.

Дефіцит систем ППО та ракет до них в Україні

Навесні 2026 року президент України Володимир Зеленський наголошував на дефіциті систем протиповітряної та протиракетної оборони і ракет до них. Зокрема, наприкінці травня Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа, у якому попросив допомогти Україні отримати ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи ППО. 9 червня Володимир Зеленський розповів, що отримав бажаний результат від листа до США.

За різними даними, на озброєнні України перебувають 5-6 систем Patriot, що використовують зенітні керовані ракети класу «земля – повітря» PAC-2 GEM-T та PAC-3. Їхня вартість стартує від 3 млн доларів за одиницю.

Зростання напруги між Україною та Польщею

Напружені відносили між Україною та Польщею виникли на тлі рішення Володимира Зеленського надати Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ найменування на честь Героїв УПА. Після цього указу президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського ордену Білого Орла.

Через конфлікт з Україною Польща пригрозила блокувати вступ Києва до ЄС через вшанування діячів ОУН і УПА та відмовилася передавати винищувачі в обмін на українські дронові технології.

Крім того, 1 липня депутати Верховної Ради проголосували за основу та в цілому за законопроєкт про №15360 створення Українського національного пантеону. Це рішення українського парламенту також обурило Польщу.

Речник Президента Польщі Рафал Лескевіч назвав законопроєкт про пантеон «наступним етапом ескалації з боку української влади після рішення назвати одну з військових частин на честь героїв УПА».

Заступник керівника Канцелярії Президента Республіки Польща Адам Андрушкевич сказав, що такі дії можуть призвести до труднощів для української влади з інтеграцією із західним світом. Таку саму думку висловив віцепрем’єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

4 липня премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Україна має зробити крок для послаблення напруженості між країнами. Туск наголосив, що Варшава хоче почути «дуже чіткий сигнал з Києва».