Чоловік тяжко поранив собаку на території приватного господарства

43-річний львів’янин тяжко поранив собаку ножем та вилами. У результаті пес помер. Поліція відкрила провадження за фактом жорстокого поводження з твариною.

Як повідомили в поліції Львівщини, 24 липня на 102 надійшло повідомлення від львів’янки про те, що її 43-річний син, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, поводить себе агресивно та завдає тілесних ушкоджень собаці.

«На час приїзду поліції зловмисник покинув домогосподарство. Патрульні надали первинну допомогу чотирилапому на імʼя Барон, викликали зоозахисників та забезпечили супровід волонтерів із пораненою вівчаркою до ветклініки», – йдеться в повідомленні поліції.

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За даними поліції, зловмисник завдав собаці удари ножем та вилами, чим спричинив їй тяжкі тілесні ушкодження. За інформацією керівника «Домівки врятованих тварин» Ореста Залипського, станом на ранок 25 липня, не зважаючи на зусилля ветериналів, собака помер.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за жорстоке поводження з твариною (ч.3 ст.299 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від пʼяти до восьми років. Призначено експертизи. Слідчі вирішують питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру.