Кулевський нафтовий термінал на узбережжі Чорного моря в Грузії

Європейський Союз уперше запровадив санкції проти нафтопереробного заводу в Кулеві на узбережжі Грузії за перероблення російської сирої нафти. Про це повідомило агентство Reuters.

Заборону на проведення транзакцій для заводу включили до 21-го пакета санкцій ЄС. Обмеження набудуть чинності через шість місяців.

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У жовтні 2025 року стало відомо, що НПЗ «Кулеві», який належить компанії Black Sea Petroleum (BSP), отримує сиру нафту від російської компанії «Роснєфть».

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Міністерство закордонних справ Грузії заявило, що стурбоване включенням «Кулеві» до санкційного списку та вживає всіх заходів, щоб Грузія не використовувалася для обходу санкцій.

«Грузія готова співпрацювати з інституціями Європейського Союзу та надавати їм усю необхідну інформацію», – повідомили у грузинському МЗС.

Раніше компанія BSP заявила, що починаючи із серпня-вересня припинить перероблення російської нафти і замість цього буде закуповувати нафту з Туркменістану та Казахстану. Високопосадовець ЄС зазначив, що санкції можуть скасувати, якщо НПЗ справді відмовиться від російської нафти.

Нафтопереробний завод «Кулеві» розпочав роботу в жовтні 2025 року з початковою потужністю перероблення 1,2 млн метричних тонн на рік. У першому півріччі цього року він переробив понад 650 тис. тонн.

Раніше повідомлялось, що ЄС у межах 21-го пакета санкцій ввів обмеження проти помічника російського диктатора Владіміра Путіна та очільника делегації РФ на переговорах з Україною Владіміра Мединського.