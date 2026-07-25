Вартість дрона-перехоплювача Merops становить близько 15 тис. доларів

Цього тижня війська США вперше збили іранський ударний дрон типу «шахед» на Близькому Сході за допомогою дрона-перехоплювача системи Merops, який раніше пройшов випробування в Україні. Про це 24 липня повідомив новинний портал Business Insider з посиланням на неназваного американського посадовця.

За його словами, систему Merops уперше застосували в бойових умовах військовослужбовці США, дислоковані в Кувейті.

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Видання зазначає, що станом на листопад 2025 року Україна за допомогою дронів-перехоплювачів системи Merops збила понад 1000 російських «шахедів». Згодом Польща, Румунія та Литва також придбали та розгорнули цю систему.

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Армія США розгорнула систему Merops на Близькому Сході в березні – на початку війни з Іраном. Американський персонал за кілька тижнів опанував цю систему.

Систему Merops розробили в межах американської програми Project Eagle. Комплекс складається з радара, пускової установки, наземної системи управління та дрона-перехоплювача вартістю близько 15 тис. доларів. Дрон-перехоплювач здатний розвивати швидкість понад 280 км/год і використовує елементи штучного інтелекту для роботи в умовах активної радіоелектронної боротьби.

Систему обслуговує невеликий екіпаж, підготовка якого займає лише кілька днів. Дрон-перехоплювач знищує ціль прямим зіткненням або підривом поруч із нею, а керують ним за допомогою стандартних контролерів Xbox, додає BI.

Нагадаємо, після зриву червневого перемир’я США та Іран неодноразово обмінювалися ракетними ударами, судноплавство через Ормузьку протоку скоротилося до дуже низького рівня, а єменські хусити розпочали атаки на судна в Червоному морі. На тлі цього світові ціни на нафту різко зростають – до 96,78 долара за барель Brent станом на 24 липня. Як наслідок, пальне дорожчає й на українських АЗС.