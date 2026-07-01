Народні депутати ухвалили закон про створення національного пантеону за пришвидшеною процедурою

У середу, 1 липня, депутати Верховної Ради України проголосували за основу та в цілому за створення. Про це свідчить трансляція засідання парламенту.

Перед голосуванням до нардепів звернувся голова парламенту Руслан Стефанчук.

«Наші герої повертаються додому. І тут, в нашому домі, їх чекають, їх шанують, і в нашому домі вони будуть захищені», – сказав Стефанчук.

Депутати проголосували за законопроєкт №15360 за спрощеною процедурою. За основу законопроєкт про національний пантеон підтримали 290 депутатів – жоден з них не проголосував проти та не утримався, 15 не голосували.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

В цілому за законопроєкт №15360 проголосували 287 народних депутатів, ніхто не проголосував проти чи утримався. 18 нардепів не голосували.

Результат голосування за закон про створення національного пантеону / Фото Ярослава Железняка

Нагадаємо, створення Українського національного пантеону ініціював у День Конституції України, 28 червня, президент України Володимир Зеленський. Президентський законопроєкт розглянули через три дні після його внесення.

«Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни. Пам'ять про них повинна жити вічно», – прокоментував законопроєкт голова Офісу президента Кирило Буданов.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Закон №15360 передбачає заснування пантеону, який визнаватиметься загальнонаціональним місцем пам'яті Українського народу та місцем ушанування найвидатніших представників української нації. Він також передбачає запровадження механізмів влаштування українських діячів та перелік вимог щодо цієї процедури. Згідно з прогнозом, викладеним у пояснювальній записці до законопроєкту, його ухвалення сприятиме відновленню історичної справедливості, формуванню національної пам'яті та консолідації суспільства навколо спільної історії.

Зазначимо, перелік видатних постатей, які можуть увійти до національного пантеону, наразі невідомий.