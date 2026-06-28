

Цитата дня «Більше ніхто й ніколи не буде диктувати українцям, яких героїв шанувати, які свята відзначати чи яку історію вивчати. За це право свободи власного вибору та національної незалежності наші предки боролися сотні років, і саме за це сьогодні проливають кров наші воїни. Пам'ять про них повинна жити вічно»

Кирило Буданов, голова Офісу Президента України, 28 червня 2026 року



Кирило Буданов, коментуючи внесення президентом до Верховної Ради законопроєкту «Про Український національний пантеон» у неділю, 28 червня, заявив, що більше ніхто не буде диктувати українцям, який героїв шанувати та яку історію вчити. «Ми, наші діти та всі майбутні покоління повинні чітко знати й шанувати тих, хто присвятив своє життя боротьбі за Україну. Це особливо важливо сьогодні, коли ми ведемо війну за свободу України», - наголосив Буданов. Законопроєкт «Про Український національний пантеон» голова ОП назвав «рішучим і дуже потрібним кроком для відновлення історичної справедливості, консолідації українського суспільства та закладення фундаменту пам’яті для наступних поколінь. Цей документ є свідченням нашої державної зрілості». Законопроєкт «Про Український національний пантеон» передбачає створення у Києві загальнодоступного меморіального комплексу для вшанування найвидатніших діячів, які зробили історичний внесок у розвиток та незалежність України. Документ чітко визначає шість категорій осіб, які можуть бути там поховані (зокрема глави держав, головнокомандувачі, нобелівські лауреати), і забороняє вшанування осіб із судимістю за злочини проти нацбезпеки. Також законопроєкт регламентує порядок перепоховання, ухвалення рішень та створення спеціальної Книги пам'яті задля формування національної ідентичності.

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