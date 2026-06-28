Володимир Зеленський привітав українців з Днем Конституції

Президент Володимир Зеленський із Києво-Печерської лаври привітав українців з 30-річчям ухвалення Конституції України. Останні чотири роки це державне свято Україна відзначає в умовах повномасштабної війни. Звернення президента оприлюднили на його сайті 28 червня.

Зеленський нагадав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила близько 740 релігійних споруд в Україні. Зокрема, у ніч на 15 червня 2026 року постраждали Києво-Печерська лавра та Успенський собор.

За словами президента, у ту ніч лавра вистояла завдяки єдності українців. Президент подякував рятувальникам, священникам, колективу національного заповідника та всім, хто, ризикуючи життям, допомагав зберегти унікальні експонати й реліквії собору.

«Це символічно, це прояв нашої зрілості і, зокрема, розуміння Конституції України, яка дає українцям орієнтири, але далі саме наші люди наповнюють її змістом, наповнюють життям щодня й доводять: сила Основного Закону України не у юридичній красі статей, а у справжній єдності України. Саме ця наша згуртованість – і вночі 15 червня, і вранці 24 лютого, і впродовж усієї війни – одна з причин, завдяки якій ми стоїмо разом і стоїмо зараз тут, на своїй землі, під своїми прапорами, бойовими знаменами і хрестами, відзначаючи свої свята, віддаючи належне своїй державі, народу, своїй Конституції. Всьому, що об’єднує нас, коли ми твердо знаємо: Лавра стоїть, Софія стоїть, отже, Київ стоїть, стоїть Україна. Стоїть і вистоїть», – сказав Зеленський.

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Окремо президент згадав священнослужителів і капеланів, які поєднують духовну службу з допомогою військовим і цивільним у прифронтових та окупованих районах, підкресливши їхній внесок у підтримку людей під час війни.

Він також анонсував спільну молитву в лаврі за участі священників із різних регіонів України, зокрема тих, чиї храми були пошкоджені або зруйновані внаслідок російських атак, а також духовенства, яке пройшло російський полон.

Володимир Зеленський нагадав, що цьогоріч Україна відзначає низку важливих державних дат, зокрема річницю ухвалення Конституції, створення ЗСУ, відродження державних символів і гривні, а також 35-ту річницю відновлення незалежності.

«Важливо, що у такий рік Україна зароджує нові, знакові елементи свого державотворення. Сьогодні я вніс у парламент закон про Український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані й назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави – нашої держави, України, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє – своє – це дуже важливо, – своє право бути українцями. Коли ніхто й ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати», – додав він.

Крім того, він анонсував запровадження нової державної нагороди – ордена Європи, яким відзначатимуть українців та іноземців, що сприяють захисту національних інтересів і євроінтеграції України.

На завершення президент наголосив на єдності українців і їхньому прагненні до миру, свободи та права самостійно визначати своє майбутнє.

«Коли українці разом і коли ми працюємо на спільну мету, ми досягаємо надзвичайного. Вірю, що разом досягнемо й того, про що всі ми мріємо, – миру сильного, справедливого, миру для України», – додав Зеленський.

Звернення президента з нагоди Дня Конституції доступне в текстовому та відеоформаті.

Нагадаємо, 28 червня 1996 року депутати Верховної Ради ухвалили Конституцію України. Це сталося на п’ятий рік після проголошення незалежності країни. Згідно з Конституцією, Україна – суверенна і незалежна, соціальна і правова держава. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, а державною мовою в Україні є українська.