Погруддя Івана Мазепи на території Києво-Печерської лаври

Президент Володимир Зеленський оголосив про намір встановити у Києві пам’ятник гетьману Івану Мазепі. Монумент планують розмістити на розі бульвару Тараса Шевченка та вулиці Хрещатик, де до 2013 року стояв пам’ятник Владіміру Леніну. Про це він сказав 28 червня під час урочистостей з нагоди Дня Конституції України, що відбулися на території Києво-Печерської лаври.

«Масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам’ятник у столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013 року на бульварі Шевченка. Я впевнений, там де Ленін впав, там міцно стоятиме Мазепа», – заявив президент.

Окрім цього, президент відкрив у Києво-Печерській лаврі погруддя гетьмана Івана Мазепи.

«Сьогодні ми виправляємо ще одну історичну несправедливість. Відтепер тут, у Києво-Печерській лаврі абсолютно по праву стоятиме погруддя великого українця та покровителя Лаври – Івана Мазепи», – зазначив Зеленський.

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Він додав, що Росія століттями «бруднила ім’я» великого українця, переконуючи український народ, що Мазепа – зрадник. Однак ця брехня зазнала остаточної поразки, а нині українці вшановують свого видатного державного діяча, мецената та гетьмана козацької держави Івана Мазепу.

Нагадаємо, у ніч на 15 червня Росія завдала прицільного удару по національному заповіднику «Києво-Печерська лавра» у Києві. Через дронову атаку постраждали п’ять об’єктів національної спадщини, зокрема Успенський собор, дах якого після влучання загорівся. Одразу після атаки з лаври терміново евакуювали святині, які там зберігалися.

За даними гендиректора заповідника Максима Остапенка, збитки Києво-Печерської лаври від обстрілу перевищують 500 млн грн, а реставраційні роботи і відновлення можуть тривати близько двох років.