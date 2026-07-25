Старший солдат НГУ отримав підозру в хабарництві

Поліція розслідує кримінальне провадження про одержання хабаря 150 доларів військовослужбовцем військової частини Нацгвардії у Львові. Нацгвардієць одержав гроші у перехожого, щоб не доставляти того до ТЦК для уточнення облікових даних. Про це йдеться в ухвалі Галицького районного суду Львова.

За матеріалами справи, 28 вересня 2025 року увечері старший солдат військової частини Нацгвардії пів час патрулювання та охорони громадського порядку спільно з поліцейськими на території парку «Знесіння» поблизу Шевченківського гаю у Львові зупинив трьох перехожих. Під час перевірки документів з’ясувалося, що один із чоловіків є порушником військового обліку, отже були підстави доставити його ТЦК для уточнення облікових даних.

Порушник пояснив, що є студентом Львівської політехніки та має передбачене законодавством право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, однак не встиг оновити відповідні відомості у ТЦК, а тому відповідних документів при собі не має. У відповідь нацгвардієць натякнув, що у того є можливість уникнути візиту до ТЦК та адміністративної відповідальності за винагороду 150 доларів. Гроші в гривневому еквіваленті були перераховані того ж дня на банківську картку родича нацквардійця.

Солдатові НГУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням, вчиненому групою осіб (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 66,5 тис. грн. 21 липня Галицький райсуд продовжив дію згаданого запобіжного заходу.

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