Туск розкрив кількість переданих Україні зенітних ракет

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що Варшава передала Києву п’ять антибалістичних ракет PAC-3 MSE для американських зенітних ракетних комплексів Patriot. Водночас Польща має до 208 ракет PAC-3 MSE на своїх складах. Про це 14 липня пише онлайн-видання Onet Wiadomości.

Видання зазначає, що протягом останніх днів польські урядовці відмовлялися розкривати подробиці щодо кількості переданих ракет. Міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш лише запевняв, що ця допомога не вплинула на оборонні можливості Польщі. Його заступник Цезарій Томчик говорив про «кілька» ракет, а згодом уточнив, що йдеться про кількість «від трьох до дев’яти».

«Ви помітили, яку бурю викликало – абсолютно непотрібну, чесно кажучи, насправді шокуючу – наше рішення про передачу п’яти ракет Patriot у повній згоді з НАТО, з американцями, адже ми діємо в цьому питанні спільно. Це не якісь виключно польські ініціативи, це спільні дії НАТО. Тож наразі ми не плануємо подібних пожертв», – сказав Туск.

Внесок Польщі був частиною ширшої ініціативи, координованої Німеччиною. У березні медіа повідомляли, що Берлін та європейські союзники організовували поставку близько 35 ракет Patriot для України. Німеччина та Польща передали Україні по п’ять ракет. У квітні міністр оборони України Михайло Федоров публічно подякував за надані ракети Німеччині, Нідерландам, Іспанії та Польщі.

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За інформацією Onet Wiadomości, Польща має 208 ракет PAC-3 MSE, які замовила у 2018 році й почала отримувати у 2023 році. У найближчі роки Збройні сили Польща мають отримати ще понад 600 ракет цього типу.

Як писав ZAXID.NET, Повітряні сили успішно збивають крилаті ракети чи ударні дрони, якими РФ атакує Україну. Водночас головною проблемою для української ППО залишається саме балістичне озброєння. Для ефективного перехоплення таких цілей Україні критично необхідні додаткові ракети PAC-2 та PAC-3 до зенітно-ракетних комплексів Patriot.