Ракета PAC-3 для системи протиповітряної оборони Patriot

Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом Україна отримає від Сполучених Штатів Америки ракети PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot. Про це президент сказав у четвер, 9 липня, під час спілкування з журналістами, передає hromadske.

«Я вважаю, що це результативний саміт для України. Найближчими днями ми отримаємо пакет від Сполучених Штатів Америки, а також були окремі домовленості у мене з європейцями», – сказав Володимир Зеленський.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, Україна також домовилася про постачання ракет PAC-3 від європейських партнерів, однак точні дати поставок ще не визначено.

Президент також повідомив, що надання Україні ліцензії на виробництво ракет PAC-3 вже погоджено. Тепер технічні команди та профільні міністерства США й України працюватимуть над цим «без пауз», щоб виробництво розпочалося якомога швидше.

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Нагадаємо, від початку 2026 року Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні виник дефіцит ракет для ЗРК Patriot. Ці системи та ракети до них необхідні для перехоплення російських балістичних ракет.

На тлі нестачі озброєння у травні 2026 року Володимир Зеленський надіслав Дональду Трампу та Конгресу США термінового листа, у якому попросив допомогти Україні отримати ракети Patriot PAC-3 та додаткові системи ППО. У червні Володимир Зеленський розповів, що отримав бажаний результат від листа до США.

В ніч на 6 липня росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Повітряним силам ЗСУ вдалося перехопити 363 повітряні цілі з 419, серед них були крилаті ракети Х-101 та «Калібр». Водночас військовим не вдалося збити жодної балістичної ракети.

Того ж дня представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що для збиття балістичних ракет Україні необхідні ракети для ЗРК Patriot PAC-2 і PAC-3. Він також зазначив, що росіяни знають про їхню нестачу в Україні, й тому посилили балістичні атаки.

8 липня президент США Дональд Трамп зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Під час зустрічі Трамп повідомив, що США надасть Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, щоб українці «не змогли скаржитися, що ми не надаємо їм ракети».