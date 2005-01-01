Під тиском львів’ян забудовник частково зменшив висоту майбутньої офісної будівлі

Забудовник ПП «Мегатех», який планує звести торгово-офісну будівлю на вул. Волоській біля Стрийського ринку, пішов на поступки мешканцям житлових будинків навпроти і погодився частково знизити висотність майбутньої будівлі. Про це у вівторок, 29 травня, під час зустрічі з мешканцями вул. Волоської повідомив представник ПП «Мегатех» Мар’ян Кардаш.

Йдеться про торгово-офісну будівлю з підземним паркінгом, яку планують звести на місці платної автостоянки ліворуч від Стрийського ринку. За попереднім детальним планом території, будівля повинна була мати шість поверхів і максимальну висоту 21,8 м.

Однак мешканці будинків напроти виступили з вимогою або не будувати нічого, або суттєво зменшити висотність будівлі, щоб майбутній торгово-офісний центр не перекривав сонячне проміння для їх квартир. Як наслідок, забудовник погодився частково знизити будівлю. Її висотність змінюватиметься каскадом справа наліво від 10 метрів (3 поверхи) до 21,6 м (6 поверхів).

Нові креслення 29 травня мешканцям вул. Волоської показала головна архітектора проекту Інеса Склярова.

Остання редакція детального плану території вул. Волоської (креслення Інеси Склярової)

«Після останньої нашої зустрічі з місцевими мешканцями ми врахували їх вимоги і частково змінили конфігурацію будівлі і краще вписали її в навколишній громадський простір, втопивши найвищу частину будівлі ближче до гори і до вул. Шота Руставелі, навпроти вікон мешканців будуть лише три поверхи і вони не створюватимуть для них тіні. Також у цій версії ми відкрили дитячий майданчик, який у попередній версії був схований за майбутнім торгово-офісним центром. І ми плануємо насадити більше зелених насаджень між будівлею і дорогою. Окрім цього, забудовник готовий на пільгових умовах надати мешканцям вул. Волоської паркомісця у підземному паркінгу, який буде під торгово-офісним центром», – сказав ZAXID.NET представник забудовника Мар’ян Кардаш.

Водночас мешканці вважають, що треба усю будівлю знизити до трьох поверхів, щоб вона не дисонувала з історико-архітектурним ансамблем вулиць Волоської і Шота Руставелі.

«Нам подобається те, що забудовник іде на діалог і робить певні поступки. Але він хитрує, намагаючись спочатку погодити детальний план території, а вже тоді погодити будівництво з огляду на історико-містобудівне обґрунтування. Тут є уже сформований історико-архітектурний ансамбль, усі будівлі мають три-чотири поверхи. І я маю великий сумнів, що шестиповерхова будівля не дисонуватиме з цим простором. Окрім того, у мешканців будинків навпроти немає подвір’я і свіже повітря тут лише із гори, яка є навпроти. Шестиповерхова будівля її повністю перекриватиме і ми дихатимемо газами із автомобілів, які із Сихова їдуть до центру і стоять у корках під нашими вікнами», – сказав львівський журналіст Антін Борковський, який мешкає на вул. Волоській.

Мешканці звертатимуться до депутатів ЛМР з проханням не погоджувати висотність будівлі 21,6 м.