ГО «Інститут політичних технологій» багато років орендує приміщення на пл. Ринок, 7 та 8 і хоче їх викупити

Західний апеляційний господарський суд відмовив у задоволенні позову ГО «Інститут політичних технологій», що належить колишньому львівському податківцю Оресту Вітику. Справа стосується приміщень на пл. Ринок 7 та 8, які багато років орендує та хоче викупити ГО, однак міська рада на приватизацію згоди не дає.

За матеріалами справи, у 2017 році ГО «Інститут політичних технологій» звернулося до Львівської міської ради з проханням внести нежитлове приміщення першого поверху площею 26,7 м2 на пл. Ринок, 7 та приміщення площею 104,1 м2 на пл. Ринок, 8 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації шляхом викупу.

Організація орендує ці приміщення з 2013 року й стверджує, що за ці роки в ремонт нерухомості вклали не менше 25% вартості всього майна, а тому Інститут політичних технологій має право його викупити. Зокрема, за підрахунками ГО, що за час оренди в приміщеннях замінили електромережі та встановили трансформатор. Вартість робіт становить майже 12 тис. грн. При цьому, загальна ринкова вартість майна на пл. Ринок, 7 становить 4,6 млн грн, а на пл. Ринок, 8 – 18,2 млн грн. Однак міська рада заяву ГО не розглянула, тому організація звернулась в суд.

У суді представники міської ради в суді стверджували, що ГО не зверталась до управління комунальної власності, на балансі якого перебуває приміщення, за дозволом на проведення ремонту, тому й не має права на його викуп. В управлінні комунальної власності зауважили, що дозвіл на викуп приміщення його орендарем є неконкурентним і порушує законодавство про закупівлі.

У 2020-2021 роках ГО «Інститут політичних технологій» виграла справу в Господарському та апеляційному судах, однак Верховний Суд за скаргою міської ради направив справу на новий розгляд.

У червні 2024 року Господарський суд постановив, що громадська організація, за законодавством про приватизацію державного чи комунального майна, претендує на його викуп. Тому суд зобов’язав управління комунальної власності ЛМР підготувати та подати на розгляд Львівської міської раді проєкт ухвали щодо включення нежитлових приміщень на пл. Ринок, 7-8 до переліку об’єктів, що підлягають приватизації способом викупу ГО «Інститут політичних технологій».

Львівська міська рада оскаржила це рішення в апеляції. У грудні 2024 року Західний апеляційний господарський суд рішення попередньої інстанції скасував і відмовив у задоволенні позову ГО. Суд підтвердив, що міська рада не давала згоди на ремонт орендованих приміщень, а сама громадська організація не надала належних доказів про поліпшення стану приміщень на пл. Ринок, 7 і 8. Цю постанову можна оскаржити в касації.

ГО «Інститут політичних технологій» зареєстрована у 1998 році у Львові на пл. Ринок, 8. Організацію очолює колишній львівський податківець Орест Вітик. Зараз він активно займається будівельним бізнесом, зокрема йому належить фірми з орбіти великої львівської будівельної компанії Auroom – «Аурум Тауер» та «Аурум Сіті», а також низка інших будівельних компаній, серед яких ТзОВ «Галпроектмонтаж» та ТзОВ «Ательмаєр-Інвест», що викупила винзавод на Погулянці і планує збудувати там багатофункційний комплекс.