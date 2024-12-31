Ділянку площею 3,03 га Рясне-Руська сільрада у 2020 році передала під приватизацію ГБК «Форсаж-Львів»

Господарський суд Львівської області повернув у комунальну власність Львова поеад 3 га землі, які у 2020 році Рясне-Руська сільрада передала під приватизацію гаражним кооперативам «Пікап» і «Форсаж-Львів».

Йдеться про дві ділянки площами 0,098 га та 3,03 га. Ділянку 0,098 га Рясне-Руська сільрада передала під приватизацію ГБК «Пікап» у листопаді 2020 року, незадовго до приєднання села до Львівської ОТГ. Прокуратура вирішила оскаржити виділення землі кооперативу, оскільки її цільове призначення не відповідало потребам гаражного кооперативу. За зверненням прокуратури Господарський суд визнав недійсним рішення сільради про виділення землі кооперативу і повернув її у комунальну власність Львова.

Ділянку площею 3,03 га Рясне-Руська сільрада у 2020 році передала під приватизацію ГБК «Форсаж-Львів». Однак прокуратура також оскаржила це рішення, стверджуючи, що не було потреби виділяти понад 3 га землі трьом членам кооперативу під будівництво гаражів. Тож Господарський суд також скасував це рішення.

Нагадаємо, загалом незадовго до приєднання до Львівської ОТГ у 2020 році Рясне-Руська сільрада роздала 65 га землі, які приватизували 18 гаражних кооперативів. Найбільше землі – 12 ділянок загальною площею 10,2 га – отримав саме «Пікап», засновниками та членами якого є син тодішнього депутата сільради Андрій Піх, Ірина Мозуль і Тарас Дмитришин.

ГБК «Форсаж-Львів» тоді отримало лише одну ділянку. Співвласником цього кооперативу є Віталій Малевіч – власник будівельної фірми «Західсервіс» та колишній заступник директора стадіону «Арена Львів». У 2018 році прізвище Малевіча фігурувало серед власників землі біля озера в селі Наварія, яку мали виділити бійцям АТО.