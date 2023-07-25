Гуманітарна допомога від ЗУАДК, яку замість «Центра волонтерства та захисту» отримала ЛОВА

Злучений український американський допомоговий комітет (ЗУАДК), який передає допомогу українським військовим, заявив про зникнення у Львові приблизно 10 тис. тактичних аптечок IFAK. Загальна вартість гуманітарної допомоги, яку мали отримати захисники від американських волонтерів, становить 33,6 млн грн. У розслідуванні NGL.media йдеться, що до зникнення аптечок причетна Львівська обласна військова адміністрація та благодійні фонди, з якими вона працює.

Керівник ЗУАДК Нестор Зарічний розповів, що з початку повномасштабного вторгнення організація відправила понад 30 морських контейнерів з допомогою. Об'єм одного контейнера становить 34 м³, а його доставка коштує 8-10 тис. доларів. За доставку платили американські волонтери. В Україні гуманітарка потрапляла до благодійних фондів, з якими працює ЗУАДК. У Львові партнером американських волонтерів є «Центр волонтерства та захисту», який сортував вантаж, роздавав й звітував. Представники ЗУАДК періодично проводили перевірки на місцях.

У жовтні 2022 року до ЗУАДК звернулась американка українського походження Лілія Тащук та розповіла, що працює з ЛОВА й адміністрація погоджується оплатити доставку вантажів до Львова.

«Ми домовились з нею, що ця допомога має надійти до наших постійних отримувачів, до фонду «Центр волонтерства та захисту», і виглядало, що ми один одного добре зрозуміли», – розповіла NGL.media виконавча директорка ЗУАДК Мотря Бойко-Вотерс.

ЗУАДК відправив контейнер з гуманітаркою 4 жовтня 2022 року. Там були протигазами, спальники, зимова форма і взуття. Крім цього, волонтери передали 9700 військових аптечок IFAK. Загальна вартість вантажу становить 1,1 млн доларів США.

Зустріти гуманітарну допомогу у Львові мала депутатка Львівської міськради й членкиня фонду «Центр волонтерства та захисту» Наталія Шелестак. Проте коли вантаж передали Лілії Тащук, то його маршрут не могли відстежувати.

«Ми відправили контейнер, і чекали на інформацію про доставку, але її не було. І ось 8 листопада знайомі надіслали нам посилання на прес-реліз ЛОВА. Там вказано, що ЛОВА передавала допомогу військовим. І серед предметів на фото, ми впізнали протигази, які я особисто купував, і ми їх передавали в Україну», – розповів Нестор Зарічний.

У повідомленні ЛОВА за 3 листопада йдеться, що допомогу зі США передали «партнери з Америки та команда волонтерів, яка організовує постачання: «Благодійний Фонд «Інтелігентна Організація / Intelligent Organisation», Лілія Тащук, Ігор Бялко». Однак про ЗУАДК ЛОВА не згадує. Коли американці дізнались, що вантаж не у партнерів, а в ЛОВА, то почали з'ясовувати, що відбувається.

«Тоді я взагалі не хвилювалась, бо думала, що якщо наш вантаж випадково потрапив у ЛОВА, то ми подамо документи у військову адміністрацію і нам все повернуть, що це не проблема. Я почала заспокоювати пані Мотрю [Бойко-Вотерс] з ЗУАДК. Але чим далі, тим більший в мене був шок. Тепер соромно перед донорами, що намагалась виправдати адміністрацію», – каже Наталія Шелестак.

Лілія Тащук, Іван Данча та Ігор Б'ялко (Фото з розслідування NGL.media)

Андрій Немировський з «Центру волонтерства та захисту» розповів, що Юрій Холод, який є заступником голови Львівської облради та займається гуманітарною допомогою від обласної влади, обіцяв розв'язати питання. Юрій Холод підтвердив, що ЛОВА дійсно отримала вантаж від ЗУАДК, але його роздали. Крім цього, там не було найціннішої частини – аптечок. Чиновник обіцяв волонтерам надати акти приймання-передачі розданої гуманітарки, але так і не надав документів. Згодом Андрій Немировський звернувся до координатора гуманітарного штабу ЛОВА Олексія Шевчука й попросив надати звіти. Проте Шевчук заявив, що це державна таємниця.

ЗУАДК звернувся до митників, щоб встановити, коли гуманітарка перетнула кордон з Україною. Польська митниця підтвердила, що контейнер 1 листопада був у пункті пропуску «Медика – Шегині». Однак, за словами Наталії Шелестак, українські митники запевнили, що контейнер до них ніколи не заїжджав. NGL.media надіслали у ЛОВА номер контейнера, але адміністація також заперечила його отримання.

«Вантаж привезли на пункт пропуску через польсько-український кордон, його навіть зареєстрували польські митники. Потім з ним щось відбулось, його розпломбували й невідомим чином частина речей опинилась у Львові на складі ЛОВА, а решта – просто зникли», – йдеться у розслідуванні.

У 2022 році логістикою гуманітарних перевезень у ЛОВА займався Роман Калагурський, який наразі очолює «Львівгаз». Чоловік сказав журналістам NGL.media, що погано пам'ятає вантаж.

«Якщо я правильно пригадую, то ми тоді їздили на митний склад у Медиці в Польщі, шукали волонтерів і перевантажували все вручну, тому що там якісь проблеми з документами були», – сказав NGL.media Роман Калагурський, але не хотів уточнювати суть проблем.

Представники «Інтелігентної організації» й, зокрема, Лілія Тащук, яка відповідала за транспортування контейнерів, ігнорують письмові запити, не відповідають на дзвінки. Крім цього, сторінки організації в соцмережах не оновлюються. Проте NGL.media отримало докази, що палети зі специфічним маркуванням, яке використовували для аптечок, таки були на одному із львівських складів, який використовувала ЛОВА. Йдеться про приміщення на вулиці Земельній у Львові, куди надійшов ще один контейнер від американських волонтерів. Представник ЗУАДК Андрій Дида переконаний, що бачив на складі коробки з тактичними аптечками.

«Коли я завантажувався, то побачив, що на складі ще залишаються палети з емблемою ЗУАДК. Працівники складу сказали, що це їхній вантаж, а я не знав подробиць, тож забрав лише те, що мені віддали. І вже пізніше мені з Америки скинули фото палет зі зниклими аптечками з першого контейнера. Я впізнав по фото, що саме їх бачив тоді на складі», – розповів NGL.media Андрій Дида.

Тактична аптечка IFAK та її вміст (Фото ЗУАДК)

Журналістам вдалося отримати видаткову накладну ЛОВА про передачу Андрію Диді гуманітарки зі складу на Земельній. На документі є печатка благодійної організації «Чистий Київ», яка через систему «Шлях» отримала 385 дозволів на виїзд чоловіків призовного віку.

За словами власника складів на Земельній Ростислава Пецуха, ЛОВА з початку 2023 року не використовує приміщення. Заступник голови ЛОВА Андрій Годик повідомив, що зараз адміністрація майже не отримує гуманітарної допомоги. Крім цього, як зазначив Годик, Координаційний центр з питань надання гуманітарної допомоги під керівництвом Олексія Шевчука не був юридично оформлений як підрозділ ЛОВА й адміністрація не відповідає за нього. Однак заступник голови ЛОВА не пояснив, чому на офіційному сайті відомства Олексія Шевчука називали керівником гуманітарного штабу ЛОВА. Згодом Андрій Годик розповів, що з Шевчуком таки співпрацювали, але як з представником «Чистого Києва». Меморандум про співпрацю з Олексієм Шевчуком підписував особисто голова ЛОВА Максим Козицький.

«Ви розумієте, що таке майже 10 тисяч аптечок? Це тисячі врятованих життів. І ми цього так просто не подаруємо», – наголосив Нестор Зарічний з ЗУАДК.

За словами Наталії Шелестак, волонтери постійно зверталися до Юрія Холода і Романа Калагурського. Проте відповідей чи пояснень не було.

«Щоразу розповідали нові версії, але сказати, що взагалі нічого не отримували, вже не могли, бо ми заскрінили їхні дописи з нашою гуманітаркою. Тому почали говорити, що це не вони, а «Чистий Київ» отримали цю допомогу», – каже Наталія Шелестак.

ЗУАДК у листопаді 2022 року звернувся в поліцію в США і в Україні. Наразі триває слідство, у межах якого правоохоронці провели обшуки складі на вулиці Земельній. Крім цього, справою зацікавилася Служба безпеки України.