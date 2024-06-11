Священник Макарій Дутка допомагає 24-й ОМБр імені короля Данила

Ієромонах-волонтер та колишній настоятель Свято-Успенської Унівської лаври отець Макарій Дутка завершує збирати третій мільйон гривень на FPV-дрони для 24-ї ОМБр імені короля Данила. Гроші волонтер передає для благодійного проєкту «Пташки перемоги», який купує безпілотники. У коментарі ZAXID.NET отець Макарій Дутка розповів, що за зібрані 2 млн грн вже передали військовим 133 дрони.

«Це третій збір, який я проводжу. Цьогоріч у лютому я почав збирати гроші для 15 бригади аеророзвідки. Вдалося зібрати понад 120 тис. грн. Вже коли я виграв 14 квітня чемпіонат України з пауерліфтингу, то цим рекордом розпочав новий збір на 500 тисяч. Його вдалось закрити за дві доби. Я вирішив продовжити збирати й до сьогодні. І от сьогодні або завтра я оголошу, що три мільйони вже зібрані. За 2 млн грн вже купили 133 дрони. За мільйон, який дозбируємо, також придбають дрони», – розповідає Макарій Дутка.

За словами священника, до зборів також долучається українська діаспора та підприємці. Крім цього, він щоденно звертається до читачів у своїх соцмережах.

«Дуже часто до мене приходять люди й приносять готівку. Нещодавно у Перемишлянах мене покликала пенсіонерка. Зустрічаємось в центрі міста, а вона витягує з сумки 15 тис. грн. Один танцювальний колектив в Перемишлянах мав свій звітний концерт і зібрав 18 тис. грн. Ще одна жінка з Перемишлян продавала різні речі для жінок, смаколики й назбирала ще 19 тис. грн. У Перемишлянах 5-6 тисяч мешканців, але люди за кілька днів збирають гроші. Я деколи шокований, як вони швидко це роблять. Вони дуже довіряють церкві», – говорить священник.

Долучитися до збору для 24-ї ОМБр імені короля Данила, який проводить отець Макарій Дутка, можна за посиланням.

Зазначимо, що отець Макарій Дутка 14 квітня 2024 року переміг на Чемпіонаті України з пауерліфтингу та встановив восьмий рекорд України, піднявши лежачи 193 кг. Додамо, що у 2017 році Макарій Дутка переміг на Кубку світу з пауерліфтингу.