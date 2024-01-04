Ще у 2015 році Рада ухвалила закон про держфінансування партій

У 2024 році в держбюджеті на фінансування парламентських партій передбачено 840,6 млн грн, це дещо менше, ніж визначено законодавством. Найбільшу частину цієї суми отримає партія «Слуга народу» – 490 млн грн. А от фінансування для забороненої проросійської «Опозиційної платформи — За життя» у цьому році не заплановано. Про це йдеться у відповіді НАЗК на запит руху «Чесно».

У бюджеті на 2024 рік загалом закладено 840,6 млн грн на фінансування статутної діяльності парламентських партій. Ще 148, 3 млн грн мали бути передбачені на фінансування «Опозиційної платформи – За життя», однак партія заборонена і кошти залишаться в бюджеті.

Таким чином, партія «Слуга народу» цього року має отримати 490 млн грн (майже 60% від загальної суми), «Батьківщина» – 92 млн, а «Європейська солідарність» – 141 млн. Ще 115 млн гривень передбачено для «Голосу» – НАЗК відновило держфінасування партії на початку 2024 року. З 2021 року партія «Голос» не отримувала коштів з бюджету через виявлені порушення у звіті за 2020 рік. Дві партії також отримують надбавки за дотримання гендерного балансу в парламенті – «Європейська солідарність» та «Голос».

Розподіл фінансування партій з держбюджету. Інфографіка руху «Чесно»

Востаннє проросійська ОПЖЗ отримувала держфінансування у першому кварталі 2022 року, і ця сума становила 33 млн грн. У червні 2022 року партія була заборонена рішенням Восьмого апеляційного адміністративного суду. Вже у вересні НАЗК видало наказ про припинення її державного фінансування.

«Кошти для ОПЗЖ не закладено в бюджет 2024 року, адже партія заборонена та точно не продовжуватиме свою діяльність. Хоча минулого року фінансування було передбачене за формулою, визначеною в законі, ОПЗЖ також його не отримала. Водночас через ліквідацію юрособи ми не побачимо фінансових звітів партії з 2020 року і, відповідно, не знатимемо, хто її фінансував, як вона витрачала державні кошти та чи є у її фінансуванні російський слід», – зауважила координаторка руху «Чесно» Віта Думанська.

До слова, обсяги фінансування партій розраховують за формулою: 1% мінімальної заробітної плати за попередній рік (6700 гривень), помножений на загальну кількість виборців (14,7 млн людей у 2019 році). Із цієї суми 90% розподіляються пропорційно між партіями за результатами виборів, а ще 10% — між тими, хто дотримався гендерного розподілу (не менше ⅔ представників однієї статі в парламенті).

Нагадаємо, ще у жовтні 2015 року Верховна Рада ухвалила закон про державне фінансування політичних партій. Метою такого закону мало стати сприяння незалежності партій від олігархів.