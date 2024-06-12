Вартість житло одного депутата щомісяця обходиться у 16,8 тис. гривень

Народні депутати скористались компенсацією у 64,5 млн грн за оренду житла у столиці з 2022 року. Бюджетним коштом оплачувалось житло депутатам-мільйонерам та навіть депутатам з підозрами у держзраді та колабораціонізмі, йдеться у дослідженні Руху «Чесно», опублікованому на сайті «Главком» у середу, 12 червня.

Скільки держава витрачає грошей на житло для депутатів

Народні депутати мають право на компенсацію за оренду житла чи оплату готельного номера за умови, що вони не мають оселі у столиці та зареєстровані за місцем проживання у понад 30 кілометрах від межі Києва. Про це йдеться у законі «Про статус народного депутата України».

Як з’ясували активісти Руху «Чесно», у 2022 році компенсації за орендоване житло отримали 153 депутати, яким сумарно з бюджету виплатили майже 30,8 млн грн.

У 2023 році з проханням відшкодувати витрати на житло звернулись 133 депутати, а загальна сума виплат склала близько 27,5 млн грн.

За перші чотири місяці 2024 року правом на компенсацію скористалися 108 народних обранців, які сумарно отримали майже 6,2 млн грн з державного бюджету.

У середньому вартість житло одного народного депутата щомісяця обходиться у 16,8 тис. грн – це приблизно дві мінімальні зарплати. Утім як зазначають активісти, виплати на одного депутата варіюються від 10 тис. грн до майже 300 тис. грн на рік, оскільки хтось із депутатів користується правом на компенсацію регулярно, а дехто – дуже рідко.

Хто найчастіше користується правом на компенсацію

Переважно правом на компенсацію користуються депутати-мажоритарники, оскільки більшість із них – представники регіонів, які, як правило, не мають житла у Києві. Так, упродовж 2022–2024 років 70% тих, хто отримав компенсацію, були обранцями з мажоритарних округів.

Хто з народних депутатів отримав найбільше компенсацій

Що стосується народних депутатів нинішнього скликання, найбільший відсоток народних обранців, які отримали компенсації за житло протягом воєнних 2022, 2023 років та на початку 2024 року, у фракції «Слуга народу».

108 «слуг» отримали відповідні виплати у 2022 році, 97 – у 2023 році. За перші чотири місяці 2024 року 81 депутат «Слуги народу» подавався на компенсації.

За вказаний період вони отримали більше відшкодувань, ніж нардепи всіх інших фракцій і груп разом узяті, пише Рух «Чесно».

Для порівняння, у 2022–2023 роках понад 40% «слуг» отримували компенсації, тоді як із «Голосу» витрати на житло компенсували близько 30% нардепів, з ЄС – близько 20%, із «Батьківщини» – не більше 12% членів фракції, – ідеться у матеріалі.

Наявність грошей не зупиняє народних обранців просити компенсацію

Рух «Чесно» пише, що чимало народних депутатів користувалися правом на компенсації протягом воєнних 2022–2024 років, одночасно декларували сотні тисяч у валюті готівкою, а також преміумавто, прикраси з діамантами, одяг та аксесуари люксових брендів.

Згідно з даними декларацій, зі 160 нардепів, які отримували компенсації протягом останніх двох років, щонайменше 54 мають накопичення понад 100 тис. доларів (включаючи заощадження чоловіка/дружини). Серед таких є представники усіх фракцій та груп, окрім «Голосу».

Так, до прикладу, понад 130 тис. грн компенсацій отримав скандальний нардеп від «Слуги народу» Богдан Торохтій, якого у 2023 році виключили з фракції після розслідування про відпочинок за кордоном під час війни та купівлю трьох новеньких авто на ім’я дружини.

«Торохтій брав компенсації до осені 2022 року, коли його дружина Аліна Левченко стала власницею ще й квартири у Києві. У декларації нардепа, крім того, можна знайти діамантові прикраси дружини, три шуби по пів мільйона гривень, а також сумки, одяг і взуття люксових брендів», – додають активісти.

Щобільше, чимало заможних депутатів обирали фактично максимально допустиму суму житлових компенсацій.

Зокрема мажоритарник із Донеччини Євген Яковенко, який наразі входить до групи «Відновлення України», за два з половиною роки повномасштабної війни отримав понад 530 тис. грн житлових компенсацій. Формально нардеп має право на виплати, адже, згідно з декларацією, він не має житлової нерухомості у столиці. Водночас у 2023 році політик задекларував на 950 тис. доларів та 830 тис. грн готівкою без заощаджень дружини.

Не відмовився від відшкодувань і мажоритарник від «Слуги народу» Артем Кунаєв. Нардеп не має власного житла у Києві. На оренду столичної квартири за останні два з половиною роки Кунаєв отримав 530 тис. грн. При цьому в його декларації вказано 280 тис. доларів та 34 тис. євро готівки.

Депутат від забороненої ОПЗЖ, а наразі член групи ПЗЖМ Володимир Кальцев також покривав витрати на оренду з бюджетних коштів: у 2022–2023 роках він отримав 412 тис. грн компенсації. Також політик задекларував майже 100 тис. доларів готівкою, чотири годинники й дорогоцінні прикраси. Окрім того, у декларації Кальцев зазначив, що позичив 3,59 млн доларів.

Мажоритарник від «Батьківщини» Олег Мейдич за 2022–2024 роки отримав 397 тис. грн компенсації за оренду готельного номера у столиці. При цьому, нардеп задекларував заощаджень на 14,5 млн грн готівкою та ще близько 86 тис. доларів і 40 тис. євро. У дружини Мейдича задекларовано 26 млн грн, 1 млн доларів та 130 тис. євро готівкою.

Самовисуванець з Одещини від групи «За майбутнє», мільйонер Анатолій Урбанський за останні два з половиною роки отримав понад 350 тис. грн житлових компенсацій. У його декларації за 2023 рік вказано 21,6 млн грн готівкою, а також вісім годинників, ювелірні прикраси з діамантами й брендовий одяг, зокрема чотири шуби дружини.

Також майже максимальні компенсації попри значні накопичення у валюті повертають собі чимало «слуг». Це, зокрема, Степан Чернявський, Ігор Негулевський, Ігор Фріс, Орест Саламаха, Олександр Горобець та інші, свідчать дані Руху «Чесно».

Закон не ставить жодних лімітів на статки отримувачів компенсацій, але існує чітке обмеження: відшкодування можуть просити лише ті нардепи, які не володіють житлом у Києві.

У попередні роки депутатів-порушників, які, маючи житло в столиці, подавались на компенсації – було значно більше, фіксував Рух«Чесно». У нинішньому скликанні, серед порушників лише «слуга» Олександр Кабанов, чия дружина, згідно з декларацією, володіє квартирою у Києві площею 164,7 м2. Попри те, що Кабанов має там право на безоплатне проживання, за перші чотири місяці 2024 року він взяв 56 тис. грн з бюджету на оренду житла.

На компенсацію від держави претендують навіть зрадники

Як вдалось встановити активістам Руху «Чесно», з коштів держбюджету оплачували житло і депутати, яких підозрюють у держзраді та колабораціонізмі.

Так, «слуга народу» Олексій Ковальов, який на початку повномасштабного вторгнення активно допомагав росіянам на захопленій Херсонщині, на початку 2022 року отримав 38 тис. грн компенсації.

Таку ж суму компенсацій отримав і обранець від забороненої ОПЗЖ Олександр Пономарьов. У 2023 році народному обранцю оголосили про підозру у державній зраді.

Отримували компенсації також фігуранти Реєстру зрадників Руху «Чесно» Андрій Аксьонов, Максим Бужанський («Слуга народу»), Валерій Гнатенко (ОПЗЖ) та виключений зі «Слуги народу» мажоритарник Євгеній Шевченко.