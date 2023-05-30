Богдан Торохтій, разом з дружиною. на відпочинку в Болгарії у серпні 2022 року

Журналісти знайшли докази виїзду під час воєнного стану на відпочинок в Болгарію народного депутата від «Слуги народу» Богдана Торохтія. Сам нардеп у коментарі журналістам запевнив, що в Болгарію насправді їздив ще до війни, але кинув як доказ фото з підробленими метаданими. Про це йдеться в розслідуванні Bihus.info.

Незадовго до повномасштабного вторгнення Торохтій був серед ініціаторів законопроекту №7055. Ним передбачалася заборона на виїзд з країни для народних депутатів, окрім як за розпорядженням президента для здійснення їхніх повноважень. Однак, цю законодавчу заборону для нардепів так і не прийняли.

Вже 23 квітня 2022 року Богдан Торохтій намагався виїхати з країни через прикордонний пункт «Порубне», що на межі з Румунією. Того разу прикордонники не випустили його з країни. Про це Bihus.Info дізнались із судового реєстру – нардеп подав до суду, аби оскаржити рішення про заборону на виїзд, питання вирішили у позасудовому порядку.

Журналістам вдалося ідентифікувати один з виїздів Торохтія за кордон завдяки публікаціям дружини нардепа у соціальних мережах. Торохтій з Левченко перебували в Болгарії у серпні 2022 року, незадовго до другої річниці їхнього шлюбу. Bihus.Info з’ясували це завдяки кільком фотографім Левченко, зробленим у болгарському містечку Єленіте. Попри те, що Левченко не використовувала геотег, журналісти ідентифікували місце зйомки по металевій решітці, серветці та вікну — це заклад Fish Restaurant Levant Beach, розташований на узбережжі Чорного моря в Єленіте.

14 серпня 2022 року Левченко публікувала фото себе у закладі. За кілька днів, 20 серпня, на річницю весілля, – спільне з Торохтієм, зроблене з того ж місця, у тому ж одязі, з тим же макіяжем та прикрасами і, вочевидь, в той же день, що й попереднє. Загалом влітку 2022 року Левченко викладала багато фото з Болгарії, що підтверджує: в той час вона перебувала саме в цій країні. А спільне фото в Болгарії з Торохтієм доводить, що він також був там у серпні 2022 року.

У коментарі журналістам депутат підтвердив, що виїжджав за кордон після повномасштабного вторгнення у сімейних справах: до дітей, які виїхали з України, а також до дружини. У випадку з перебуванням у Болгарії, Торохтій відповів, що не пам’ятає, чи виїжджав він туди у серпні 2022-го, як і ймовірну мету перебування там. Попросив надіслати йому текстово питання і дати час на підготовку відповіді. За півгодини після надсилання запитань, Торохтій переслав журналісту скріншот, на якому було видно дату створення спільного фото з Левченко у Fish Restaurant Levant Beach — 27 вересня 2021-го року. Це мало натякати, що фотографія зроблена не у 2022-му році.

Водночас журналісти зазначають, що на смартфонах Apple можна змінити дату створення фото, обійшовши фіксацію зміни метаданих. Окрім цього, журналісти проаналізували публікації Аліни Левченко за вересень 2021-го року – вони свідчать, що в той час вона з Торохтієм перебувала у Києві. Загалом у вересні 2021 року вона не публікувала жодного фото чи відео з Болгарії [де, за нинішньою версією нардепа, вона перебувала в той час].

Про те, що спільне фото Левченко та Торохтія з Болгарії зроблене не в 2021 році, як намагався переконати редакцію нардеп, також свідчить екстер’єр закладу на фото. Він відповідає стану літа 2022 року, а не вересня 2021-го.28 серпня 2022-го дружина нардепа опублікувала серію фото, зроблених перед фасадом закладу Fish Restaurant Levant Beach. Сукня, макіяж, аксесуари ідентичні тим, у яких Аліна Левченко фотографувалася з Богданом Торохтієм. Відтак, на одному з елементів фасаду можна помітити дві темні відмітини, а також праворуч від них тріщину, яка ближче до низу роздвоюється.

Журналісти проаналізували фотографії інших користувачів Instagram, зроблених у цьому закладі у різні часи. У серпні 2021-го року поряд з тріщиною ще не було жодної з двох відмітин. У червні 2022 року на фотографіях із закладу з’явилася тільки одна відмітина. У липні 2022-го вперше зафіксовано дві відмітини, ідентичні тим, що були на фото Аліни Левченко. Відтак журналісти переконані, що нардеп Богдан Торохтій намагався ввести їх в оману і підробив метадані фото з Болгарії, де він насправді перебував з дружиною у серпні 2022 року.

До слова, за даними попереднього розслідування видання, нардеп фракції «Слуга народу» Богдан Торохтій був одним з візитерів офісу тіньового куратора групи депутатів парламенту – бізнесмена Іллі Павлюка. Ця група відома організованими голосуваннями на користь різних фінансово-промислових груп, найчастіше в інтересах олігарха Ріната Ахметова. Торохтій злагоджено голосував з усією групою.