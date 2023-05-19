Ольга Саладуха підозрюється у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про підозру у внесенні недостовірних відомостей до електронної декларації за 2020 рік чинній народній депутатці України. Про це повідомила прес-служба НАБУ у п’ятницю, 19 травня 2023 року.

За даними видання «Главком», мова йде про голову підкомітету з питань спорту вищих досягнень та спортивної діяльності Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, народну депутатку від «Слуг народу» Ольгу Саладуху.

За даними слідства, вона не задекларувала розташований на належній їй земельній ділянці об’єкт нерухомості – недобудований будинок площею понад 167 кв. м під Києвом. Землю Саладуха набула у власність у 2020 році, і про розташовану на ній недобудову в договорі купівлі-продажу, як виявилось, згадки не було.

За результатами перевірки е-декларації Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) звернуло увагу на цей факт, і нардепці була надана можливість усунути неточності. Проте навіть після цього народна обраниця вирішила не показувати об’єкт нерухомості — подала виправлену декларацію без відповідних даних.

На підставі висновку НАЗК восени 2021 року НАБУ і САП почали розслідування. Вони здобули достатньо доказів того, що на момент придбання земельної ділянки будинок на ній вже був зведений.

Як інформував ZAXID.NET, раніше ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності нардепку «Слуги народу». Маргариту Шол обвинувачували у недостовірному декларуванні. У декларації за 2020 рік вона не вказала відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. У ВАКС зазначають, що цю ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді впродовж семи днів.