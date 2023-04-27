ВАКС звільнив від кримінальної відповідальності Маргариту Шол

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності народну депутатку від «Слуги народу» Маргариту Шол, яку НАБУ оголошувало в розшук. Про це повідомила прес-служба ВАКС.

27 квітня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання адвоката про звільнення народного депутата IX скликання від кримінальної відповідальності та закриття провадження у звʼязку із закінченням строків давності. Йдеться про нардепку від «Слуги народу» Маргариту Шол.

Кримінальне провадження надійшло до ВАКС 17 січня 2023 року, а декларація, згідно з матеріалами сторони обвинувачення, була подана 29 березня 2021 року. Зауважимо, що строк давності вчинення кримінального правопорушення, за яке передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі, становить два роки, пояснюють у суді. Вказано, що обвинувачена декілька разів не з’являлася на судові засідання і зазначала про поважні причини такого неприбутття.

Водночас, колегія суддів неодноразово виносила ухвали про накладення на неї штрафу за неявку або не повідомлення заздалегідь про причини неприбуття. Одна з ухвал була звернута до виконання – стягнення сплачене.

Маргариту Шол обвинувачували у недостовірному декларуванні. У декларації за 2020 рік вона не вказала відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. У ВАКС зазначають, що цю ухвалу можна оскаржити в апеляційному суді впродовж семи днів.