34-річна Маргарита Шол не задекларувала орендовану квартиру в Києві

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) оголосило у розшук народну депутатку від партії «Слуга народу» Маргариту Шол. Її підозрюють у внесенні неправдивої інформації в декларацію.

Як повідомила 9 січня прес-служба НАБУ, депутатка не вказала у декларації про доходи за 2020 рік відомості про оренду квартири на Печерську в Києві. Вартість квартири оцінюється в близько 5 млн грн. Слідчі оголосили Маргариті Шол про підозру за ч. 1 ст. 366-2 (декларування неправдивої інформації) ККУ.

34-річна Маргарита Шол працювала бухгалтеркою в Українському інституті сталевих конструкцій імені Шимановського. У 2019 році була довіреною особою Володимира Зеленського у Маріуполі під час президентських виборів. Під час парламентський виборів пройшла до Верховної Ради від партії «Слуга народу».