Схему організував 18-річний мешканець Перечина

На Закарпатті поліція ліквідувала ще один канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. Правоохоронці затримали 18-річного організатора. Про це у п’ятницю, 13 червня, повідомили у поліції Закарпатської області.

На організації схеми незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон викрили 18-річного мешканця Перечина. Правоохоронці встановили, що підозрюваний за 6300 євро переправляв військовозобов’язаних чоловіків за кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Маршрут був прокладений в межах Ужгородського району. До прикордоння клієнтів доставляли автівкою, далі відстань до сусідньої Словаччини вони долали пішки. Поліцейські затримали підозрюваного «на гарячому».

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі правоохоронці перевіряють на причетність до цієї схеми ще двох мешканців Перечина, один з яких батько підозрюваного. Слідство у справі триває.