Підозрюваного затримали в Мукачеві під час отримання 15 тис. доларів

У Мукачеві на гарячому затримали організатора схеми нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За інформацією джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про представника всеукраїнської громадської організації «Народний антикорупційний нагляд».

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 11 квітня, мешканець Львівщини шукав охочих уникнути мобілізації, забезпечував їм трансфер на власному авто до пункту пропуску у Львівській області і «передавав» ухилянтів спільникам, які допомагали їм втікати за межі України.

«Правоохоронці затримали організатора схеми в Мукачеві під час отримання 15 тис. доларів за незаконне переправлення українського громадянина. Затриманим є представник громадської організації, що займається контролем за виконанням законів у сфері запобігання та протидії корупції», – зазначили в СБУ.

В Службі безпеки не називають організацію, членом якої є підозрюваний. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про представника ВГО «Народний антикорупційний нагляд».

Затриманому оголосять підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна. СБУ перевіряє причетність до схеми працівників митниці та інших правоохоронних органів.

За інформацією Урядового порталу, ВГО «Народний антикорупційний нагляд», зареєстрована у 2011 році, має 200 міських та районних філій у всіх областях України, понад 30 тис. членів і представника у Громадській антикорупційній раді при Міноборони. У 2016 році керівник ВГО «Народний антикорупційний нагляд» Роман Кутний судився з нардепом Володимиром Парасюком, вимагаючи спростувати звинувачення у хабарництві.