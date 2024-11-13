Підрив організувала Служба безпеки України

У середу, 13 листопада, у Севастополі підірвали автомобіль капітана 1-го рангу Чорноморському флоту. Про це повідомили російські Telegram-канали та радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Telegram-канал Baza пише, що вибух стався у середу зранку на вулиці Тараса Шевченка. Під дном автомобіля утворилась діра, це може свідчити про встановлення саморобного вибухового пристрою. Військовому намагались допомогти та він помер на місці.

«За попередніми даними, у підірваній машині в Севастополі перебував капітан 1-го рангу Чорноморського флоту. Попередньо, у машині спрацював СВП. За словами очевидців, водієві відірвало ноги. Чоловік загинув», – йдеться у дописі.

Так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив загибель військового.

Telegram-канал Mash зазначає, що загинув начальник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів і катерів Чорноморського флоту, капітан I рангу Валерій Т.

«47-річний капітан – випускник Санкт-Петербурзької військово-морської академії імені Кузнєцова, з грудня 2023 року перебуває в українських списках. Основна версія слідства на цей час – замовне вбивство», – розповідають росЗМІ.

Андрющенко зазначає, що вибух був такої сили, що двір навпроти засипало уламками автомобіля.

Згодом стало відомо, що підрив у Севастополі керівника штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту організувала Служба безпеки України. Про це «Бабелю» повідомили джерела.

За даними журналістів, Транковський віддавав накази на пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних об'єктах в Україні. Зокрема, за його розпорядженням росіяни атакували Вінницю у липні 2022 року, тоді загинуло 29 жителів. Також він обстрілював Одесу та інші мирні міста України.

Керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту Валерій Транковський

«Символічно, що російський воєнний злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння – це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може почуватися в безпеці, де б він не був», – наголосив співрозмовник видання.

Ліквідація російських військових

7 листопада стало відомо, що в Україні загинув командир 5-ї мотострілецької бригади генерал-майор Павло Клименко. Він організовував катування російських військовослужбовців на території покинутої шахти в окупованому Донецьку.

19 жовтня у центрі окупованого Луганська вибухнула машина російського воєнного злочинця – майора Дмитра Первухи.

Тоді як 4 жовтня в Енергодарі ліквідували так званого начальника охорони окупованої ЗАЕС Андрія Короткого.