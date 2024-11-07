Клименко командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка

В Україні загинув командир 5-ї мотострілецької бригади генерал-майор Павло Клименко. Про це 7 листопада повідомив «Мілітарний» з посиланням на російські ЗМІ.

47-річний Павло Клименко командував 5-ю окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Захарченка.

7 листопада стало відомо, що він загинув під час бойових дій в Україні. Сестра генерала Катерина Клименко підтвердила його смерть російському виданню «ASTRA». «Важные истории» також підтвердили, що повідомлення про загибель Клименка прокоментували його родичі.

Обставини смерті генерала наразі невідомі.

Чим відомий російський генерал Клименко

Раніше «ASTRA» провело розслідування й з’ясувало, що Клименко організував катування російських військовослужбовців на території покинутої шахти в окупованому Донецьку. Таким чином їх змушували йти на штурми. Також генерала звинувачували у збиранні грошей із підлеглих за відправку до тилу.

Крім цього, російські блогери критикували Клименка за високі втрати під час бойових дій.

Журналісти «Мілітарного» зауважують, що Росія за два роки повномасштабної війни підтвердила загибель в Україні 7 генералів. Однак реальна цифра може бути вищою.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року в Україні загинув заступник командира 14 армійського корпусу Росії, генерал-майор Владімір Завадський.

У червні того ж року на Запоріжжі українські військові ліквідували начальника штабу 35 загальновійськової армії Росії генерал-майора Сєрґєя Горячева.