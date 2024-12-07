У ніч на суботу, 7 грудня, над містом Майкоп в Республіці Адигея пролунало два потужних вибухи. Звуки вибухів чули поблизу військового аеродрому «Ханська», який вже раніше атакували безпілотники. Про це повідомили російські Telegram-канали Shot та Astra.

За словами місцевих жителів, вночі було чутно щонайменше два потужних вибухи над столицею регіону поблизу місцевого аеродрому. Повітряної тривоги в регіоні не оголошували, попри те, за інформацією Shot, над Республікою Адигея працювала протиповітряна оборона.

Пожежа в районі аеродрома «Ханська» біля Майкопа (Фото Telegram-каналу Astra)

«Жителі Майкопа повідомили про вибух і публікують у мережі кадри, як стверджується, диму в мікрорайоні Черемушки», – ідеться в повідомленні Telegram-каналу Astra.

Міністерство оборони Росії заявило, що вночі 7 грудня українські безпілотники атакували Бєлгородську, Астраханську та Воронезьку області. У відомстві стверджують, що два БпЛА було збито над Бєлгородською областю і по одному над Астраханською та Воронезькою областями. Про постраждалих і пошкодження у відомстві не повідомляли. Влада Республіки Адигея наразі не коментувала причин і наслідків нічних вибухів.

Нагадаємо, 10 жовтня далекобійні безпілотники вперше атакували російський військовий аеродром «Ханська» в Республіці Адигея, там виникла пожежа. За версією деяких OSINT-дослідників та голови Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка, на місці пожежі міг бути розташований склад паливно-мастильних матеріалів ворога.