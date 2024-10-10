У ніч на 10 жовтня безпілотники атакували російський військовий аеродром поблизу станиці Ханська в Республіці Адигея. Про це повідомили російські ЗМІ та Telegram-канали.

За інформацією місцевих мешканців, у районі аеродрому було видно спалахи та чутно вибухи. Місцева влада ситуацію наразі ніяк не коментувала. Утім система моніторингу пожеж NASA зафіксувала після атаки пожежу поруч із військовим аеродромом «Ханська».

Як повідомив Telegram-канал «Dnipro Osint | Гарбуз», російський аеродром атакували за допомогою українських далекобійних ударних безпілотників «Лютий». Також з аеродрому стрімко почала відлітати авіація, зокрема йдеться про винищувачі Су-34 і Су-27.

Місце пожежі поруч із військовим аеродромом «Ханськ» (Колаж Telegram-каналу «Dnipro Osint | Гарбуз»)

Увага – на обох відео присутня ненормативна лексика!

Зазначимо, що військовий аеродром «Ханська» розташований за три км на схід від станиці Ханської, за шість км на північний захід від столиці Адигеї Майкопа і приблизно за 80 км на південний схід від Краснодара. Згідно з відкритими даними, там дислокується 272-га навчальна авіаційна база Краснодарського вищого військового авіаційного училища льотчиків. З-поміж іншого звідти злітають літаки, щоб атакувати українські регіони.

Нагадаємо, 9 жовтня Сили оборони уразили базу зберігання дронів Shahed у селищі Октябрський Краснодарського краю, за понад 165 км від лінії фронту. На базі росіяни зберігали 400 ударних дронів-камікадзе, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.