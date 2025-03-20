Невідомий підпалив підстанцію у місті, спалахнула пожежа

У четвер, 20 березня, ввечері частина російського міста Горно-Алтайськ залишилася без світла через підпал на підстанції. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Ввечері 20 березня частина російського Горно-Алтайська залишилася без світла. Розповідають, що невідомий підпалив підстанцію у місті, спалахнула пожежа.

«Пожежа сталася внаслідок навмисних дій невстановленої особи. Зловмисник злив олію з двох трансформаторів і підпалив», – розповів мер Андрєй Турчак.

За його словами, аварійні роботи завершать за 4–6 годин.

Нагадаємо, вночі четверга, 20 березня, у Саратовській області Росії лунали вибухи поблизу військового аеродрому Енгельс. Російська місцева влада заявила про найбільш масовану атаку БпЛА на регіон за весь час.

18 березня Повітряні сили ЗСУ завдали удару по командному пункту одного з підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії збройних сил Росії. Атакувати ворога вдалося в районі Демидівки Бєлгородської області. За даними Генштабу, внаслідок ураження командний пункт повністю знищений.